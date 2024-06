Christiana Figueres, Guadalupe Urbina y más figuras narran sus luchas internas en podcast

¿Cuál fue un momento de ruptura que representó un antes y un después en su vida? Esta es la pregunta con la que Christiana Figueres, Guadalupe Urbina y otras figuras nacionales e internacionales inician un viaje de introspección en la serie de podcast The Heroine’s Journey.

Este proyecto, dirigido y ejecutado por Christine Raine, ex corista de la banda Passiflora, estrenó su segunda temporada este viernes 14 de junio. Inicialmente, se lanzaron los dos capítulos introductorios (uno en inglés y otro en español) en los que Raine explica el concepto del viaje de la heroína, un arquetipo complementario al del viaje del héroe.

Los arquetipos son modelos o estructuras que están presentes en muchos personajes o historias. Por ejemplo, en el viaje del héroe, el protagonista emprende un viaje para cumplir una misión, se enfrenta a obstáculos, los vence y retorna. Raine comenta que en el caso de la heroína, este camino es de luchas internas.

“En vez de confrontarnos con obstáculos que, en el lenguaje de los mitos, se les dice demonios o dragones externos, nos confrontamos con nuestros propios demonios. Es un viaje a las profundidades de nuestro ser, donde aceptamos e integramos nuestras sombras, en realidad es súper doloroso”, relató la artista.

En los episodios la conductora realiza una entrevista a las personas invitadas, y las va guiando por las fases de este arquetipo hasta llegar a la del regreso y el regalo que dan al mundo. Además, cuentan con un trabajo de diseño sonoro con música y efectos que hacen mucho más ameno el contenido.

“Me da mucho orgullo porque siento que cada episodio es como una pequeña obra de arte. No en el sentido de darle demasiada importancia, sino en que lleva mucho cuido, curaduría y amor”, aseguró la directora del podcast.

Los 8 capítulos restantes de esta temporada se emitirán cada quince días y estarán disponibles en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y en las demás plataformas de streaming de audio.

Christine Raine es la encargada de llevar a Christiana Figueres, Guadalupe Urbina y otros invitados por las fases del viaje de la heroína. Foto: Cortesía Christine Raine

La diplomática costarricense Christiana Figueres será la primera invitada. Este episodio se estrena el próximo 28 de junio. Posteriormente, será el turno de la escritora y aventurera estadounidense Laura Killingbeck el 12 de julio. El 26 de ese mes, saldrá al aire la entrevista con la instructora de yoga y fisioterapeuta Erika Luna.

El capítulo con Eva Dalak, activista palestina radicada en Costa Rica y que realiza trabajo pacificador en el Medio Oriente, saldrá el 9 de agosto. La cantautora tica Guadalupe Urbina tendrá su espacio el 23 de agosto. El 6 de setiembre se publicará el episodio dedicado a Taz Takirau, miembro del pueblo originario maorí de Nueva Zelanda.

La segunda temporada cerrará con las entrevistas al abogado especialista en derechos humanos, Ignacio García y la activista trans y emprendedora Mercedes Kostucki, originaria de Bélgica pero radicada en Costa Rica. Estos capítulos serán publicados el 20 de setiembre y 4 de octubre, respectivamente.

Algunas de las entrevistas fueron grabadas en la sala de la casa de Christine Raine, mientras que otras se realizaron de manera virtual debido a la ubicación geográfica de algunos participantes. Este hecho significó todo un reto logístico para la creadora del podcast

“Por ejemplo, con Takirau fueron semanas de semanas de coordinar, porque no tenía internet. Luego unos minutos antes de empezar me dijo que la computadora no le estaba funcionando y que se iba a conectar desde el celular. Pero bueno, salió bien, no es el mejor sonido del mundo pero se escucha bastante bien. Es toda una aventura coordinar con la gente”, narró.

La primera temporada de The Heroine’s Journey se estrenó en el 2023 y ha sido escuchada por más de 14 mil personas en 70 países. Según la líder del proyecto, lo creó como un proceso catártico para procesar duelos que afrontaba en ese momento.

“Lo creé sin ningún tipo de expectativas y recibí una respuesta increíble, muchísimos testimonios positivos de la gente. Creo que es un espacio muy necesario en estos tiempos que estamos viviendo una crisis de salud mental. Escuchar a otras personas que han pasado obstáculos y son extraordinarias, le da esperanza a la gente”, concluyó Christine Raine.