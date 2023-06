¡Anótelo! Un podcast de inspiración hecho por la voz de Passiflora se prepara para sorprenderlo

Por poco más de un año, la cantante Christine Raine se planteó la idea de crear un “súperpodcast”. En medio de la férrea oferta de formatos de este tipo, la tica se propuso hacer un programa de reflexión creado con música original (del músico británico Nick Mulvey), con invitados de primer nivel, una producción de audio de alta fidelidad y episodios en inglés y en español.

Pero más allá de lo técnico, Raine quería hacer un programa conmovedor para “personas que están pasando por momentos de cambio y transición muy profundas”.

“Esto se puede ver como una separación, un duelo, una enfermedad, una muerte, una desilusión... cualquier persona que está viviendo esta experiencia humana de cambio, que quiere sentirse acompañada y saber que no está sola”, explica la creadora.

A partir del 23 de junio, Raine liberará este proyecto titulado The Heroine’s Journey, que podrá ser escuchado de forma gratuita. Mientras llega la fecha, ella detalla sobre sus intereses y motivaciones que la hicieron concebir este podcast.

Christine Raine es conocida por su faceta como cantante de Passiflora; ahora quiere sorprender con un podcast. Foto: Cortesía

Orígenes del emotivo proyecto Copiado!

El podcast que se escuchará pronto viene a cargo de Christine Raine, costarricense que tiene un máster en Antropología Médica de la SOAS University of London y un Bachillerato en Psicología de la New York University.

Ella ha estado ligada al mundo creativo, pues es cantante del grupo nacional Passiflora.

“Hace un año estaba atravesando uno de los momentos más difíciles de mi vida. Estaba pasando por una crisis muy dolorosa con mi pareja, saliendo de un proceso de cáncer de varios años y atravesando varios otros duelos muy fuertes. Me sentía confundida, perdida, y muy asustada de pensar que mi vida no sería como la había imaginando”, cuenta Raine sobre el contexto que la hizo pensar en crear su programa.

“Una amiga me recomendó un curso de escritura y fue ahí donde la profesora nos habló del Viaje Arquetípico de la Heroína: un arco narrativo que representa el viaje que hacemos a lo más profundo de nuestras almas después de cruzar un umbral, impulsadas por algún tipo de expectativa no cumplida”, reflexiona.

Ese proceso la impulsó a escribir una escaleta para el podcast, pero quería asegurarse que el proyecto estuviera nutrido. Raine logró conocer a Krista Tippett, anfitriona del podcast On Being (el cual asegura que es su favorito), para así convencerse de que el proyecto valía la pena.

“Le conté sobre el momento de vida que estaba pasando; sobre mi idea de hacer un podcast sobre el viaje universal a nuestro interior, del cual me sentía tan parte... Le expliqué que me imaginaba compartir el mapa de la Heroína como un faro de luz que le diera guía y realidad compartida a diferentes personas, seres que estuvieran atravesando rupturas en su vida, como me la había dado a mí”, cuenta.

Raine cuenta que la reacción de Tippett fue de emoción y que ella la impulsó a terminar de escribir los guiones del programa y a empezar un proceso de producción. Esa etapa comenzó en octubre del año pasado y verá luz a finales de este mes.

“Es una emoción inmensa”, confesó Raine.

Esta es el arte que acompaña el proyecto del podcast 'The Heroine's Journey'. Foto: Cortesía

En detalle Copiado!

La primera temporada del podcast tiene 12 episodios, 6 en inglés y 6 en español que, de cierta forma, se hacen espejo.

Los primeros dos episodios (uno en inglés y otro en español) introducen el tema de qué es el “Viaje del Héroe y de la Heroína” y los siguientes 8 episodios son entrevistas íntimas con 8 invitados muy especiales. Finalmente, habrán dos capítulos de cierre, también en inglés y en español, que resumirán las experiencias contadas.

Los primeros dos episodios saldrán el 23 de junio y, de ahí en adelante, se publicarán uno en cada idioma cada quince días. Eso sí: siempre se liberarán los días viernes.

En cuanto a la producción The Heroine’s Journey , a Raine la acompañarán dos anfitrionas: se trata de Nandi Edina, que es costarricense y con quien ha trabajado en el proyecto ConversABLE (una organización dedicada a enseñar Comunicación No Violenta); así como Sarah Selim, una activista mitad egipcia y mitad estadounidense.

Entre los entrevistados de The Heroine’s Journey están la expresidenta de la Asamblea Carolina Hidalgo, la herbalista y cofundadora de Envision Sarah Wu, el periodista Diego Delfino y la fundadora de Blue Spirit Nosara Annette Knoop, entre otros.

Puede encontrar el podcast en www.christineraine.org/podcast a partir del 23 de junio. También estará disponible en las plataformas de Apple Podcast y Spotify.

Si desea seguir de cerca el proyecto, puede seguir el podcast en la cuenta de Instagram @theheroinesjourneyproject, donde se realizarán recordatorios sobre el lanzamiento de cada episodio semanal.