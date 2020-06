“Yo soy una mujer mayor a la que esta sociedad no le ofrece nada, soy como una pieza obsoleta para la sociedad, pero yo no pienso así de mi misma y por el contrario estoy más creativa, con mayor gracia, con mayor brillantez que antes y estoy agradecidísima con los años que me regalan. Después de vivir así una puede morir en paz”, dijo.