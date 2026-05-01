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¿Cuándo vuelve Ginnés Rodríguez a la televisión? Presentadora da actualización sobre su estado de salud

La conductora del programa ‘Las Historias’, de Repretel, compartió detalles sobre su recuperación tras haberse sometido a una compleja cirugía de columna

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Por Fiorella Montoya
Ginnés Rodríguez
Ginnés Rodríguez se muestra positiva tras su operación y dice que la recuperación ha sido buena. (Tomada de redes sociales)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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