¿Cuándo vuelve Ginnés Rodríguez a la televisión? Presentadora da actualización sobre su estado de salud

Ginnés Rodríguez se muestra positiva tras su operación y dice que la recuperación ha sido buena.

A casi dos meses de haberse sometido a una operación de columna, Ginnés Rodríguez, presentadora de Las historias de Repretel, contó con detalles cómo ha avanzado su recuperación.

El 17 de marzo, la periodista de Repretel fue sometida a una cirugía para corregir una escoliosis que la afectaba desde la adolescencia. El procedimiento médico fue complejo, tanto que tuvieron que quebrarle la columna y colocarle tornillos y varillas de titanio para corregir la desviación.

La presentadora dio a conocer que la sanación marcha bien y que ya le dieron autorización para ir retomando su vida con normalidad.

“Yo cada vez mejor... seguimos un buen ritmo de recuperación y ya me dieron permiso de irme moviendo más, retomando algunas cositas, nuevamente con algunas obligaciones y me dieron permiso hasta de manejar, así que ustedes me dicen. De pronto vamos a Paraíso, a Orosí o a las montañas de Heredia”, dijo con la simpatía que la caracteriza.

Además, compartió que en poco más de un mes podría estar presentando el programa de Repretel.