Cuando las estrellas ‘bajan’ al trópico: famosos que vacacionaron en Costa Rica en 2025

Famosos como Bad Bunny, Michael Jordan, Shawn Mendes y Megan Fox, decidieron tomarse un respiro de la rutina en Costa Rica en el 2025.

Costa Rica mantuvo en 2025 su título como uno de los destinos vacacionales favoritos de las grandes figuras del entretenimiento mundial. En busca de descanso y privacidad, muchas estrellas encontraron en el país el equilibrio ideal entre lujo, naturaleza y la calidez de su gente.

Desde íconos de la música urbana como Bad Bunny y Maluma, hasta leyendas del baloncesto como Michael Jordan y actores de la talla de Benedict Cumberbatch, Christian Bale y Morgan Freeman, todos hallaron en el país una pausa necesaria.

Las montañas de Dota, las playas doradas de Guanacaste, la selva viva de Santa Teresa y los bosques cercanos al volcán Arenal se transformaron en escenarios recurrentes de sus escapadas. En cada uno de estos lugares, el Pura Vida dejó de ser solo una frase para convertirse en una experiencia tangible.

Así, entre un café recién chorreado y un atardecer frente al mar, Costa Rica reafirmó este año su papel como refugio de las estrellas, un rincón donde bajan el ritmo acelerado de sus vidas y, por unos días, se convierten en turistas.

Bad Bunny

El Conejo Malo ofreció dos conciertos históricos en el Estadio Nacional el 5 y 6 de diciembre. Tras la euforia de sus presentaciones, el puertorriqueño decidió buscar refugio en las montañas.

Junto a parte de su equipo se trasladó a la zona de Dota para adentrarse en el clima frío y la tranquilidad de los bosques. Además, se le vio disfrutando de la gastronomía local y la decoración navideña del parque Central, en San José.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny compartió en redes sociales imágenes de su visita a Dota. (Captura de pantalla)

Michael Jordan

El legendario exjugador de los Chicago Bulls y seis veces campeón de la NBA, conocido mundialmente por liderar el Dream Team y protagonizar Space Jam, ha demostrado ser un fanático absoluto de Costa Rica. En 2025, la Dirección General de Migración y Extranjería confirmó que Jordan ingresó al país el 25 de febrero.

Fiel a su pasión por la pesca deportiva, el astro del baloncesto fue visto en la zona del Pacífico, donde suele disfrutar de la privacidad de los yates de lujo.

Michael Jordan participó en un torneo de pesca deportiva en Costa Rica en su propio yate. (Archivo)

Maluma

El colombiano eligió las tierras costarricenses para un descanso familiar de alto nivel. El cantante compartió en sus redes sociales en octubre una serie de fotografías disfrutando de la selva y la playa, destacando la paz que encontró en el país junto a su pareja e hija.

Durante su estancia, Maluma se hospedó en una villa privada rodeada de naturaleza, donde se le vio practicando yoga y disfrutando de la gastronomía. El artista no escatimó en elogios para el concepto Pura Vida, asegurando a sus millones de seguidores que Costa Rica es uno de sus lugares favoritos para desconectarse de las giras mundiales.

La hija de Maluma, París, disfrutó de Costa Rica junto a su papá. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales )

Shawn Mendes

El intérprete canadiense de Stitches y Treat You Better visitó el país en abril para su esperado concierto en Parque Viva. Shawn llegó varios días antes del espectáculo para disfrutar de lo que él llamó su “refugio espiritual”.

Mendes fue captado en las playas de Guanacaste, donde se le vio practicando surf y meditando. El artista compartió videos de la naturaleza costarricense y afirmó que Costa Rica fue el lugar perfecto para encontrar paz en un momento personal complejo.

El cantante canadiense Shawn Mendes se presentó en Costa Rica en abril y aprovechó su visita para disfrutar del surf. No fue la primera vez que lo hizo, pues anteriormente ya se le había visto en playas costarricenses practicando este deporte. (Archivo)

Benedict Cumberbatch

Benedict Cumberbatch, uno de los actores más importantes del Universo Cinematográfico de Marvel gracias a su papel de Doctor Strange, se sumó a la lista de celebridades que eligieron Costa Rica como destino de vacaciones en 2025.

La Dirección General de Migración y Extranjería confirmó que el actor británico ingresó al país el 5 de abril y permaneció aquí hasta el 17 de abril, período en el que disfrutó de las playas en compañía de su familia.

Benedict Cumberbatch estuvo en Costa Rica en abril. Junto a su familia, la estrella de Marvel disfrutó de las playas del país. (Archivo. )

Morgan Freeman

El icónico actor de Hollywood, cuya voz es una de las más reconocidas del cine y protagonista de clásicos como The Shawshank Redemption (Sueños de Fuga) y Million Dollar Baby (La chica del millón de dólares), visitó el país en febrero.

Freeman fue captado en un restaurante en Guanacaste, donde se mostró accesible con el personal. Incluso, el actor se puso una camiseta con el logo del establecimiento y brindó con los empleados.

Morgan Freeman visitó Costa Rica en febrero, menos de dos meses después de su primera estancia en el país. (AFP)

Carlos Vives

El rey del vallenato y ganador de múltiples Grammy, famoso por temas como La gota fría y La bicicleta se presentó en el Centro de Eventos Pedregal en agosto, donde compartió escenario con Fonseca.

Sin embargo, su visita no se limitó a lo laboral. Vives aprovechó los días previos y posteriores al evento para recorrer algunas zonas del Valle Central y fincas cafetaleras, mostrando siempre su afinidad por la cultura latinoamericana.

Carlos Vives estuvo en las playas de Costa Rica y publicó varios de los paisajes en sus redes sociales. (Tomado de redes sociales)

Demi Lovato

La cantante y actriz Demi Lovato, recordada por Camp Rock o Sunny entre estrellas, de Disney, sorprendió a sus seguidores al publicar imágenes de sus vacaciones en las playas de Costa Rica en noviembre.

Durante su estancia, se reportó que participó en sesiones de meditación y disfrutó de las puestas de sol en el Pacífico. La artista destacó la belleza de la flora costarricense y la amabilidad de las personas, eligiendo un resort de lujo especializado en retiros de salud mental y física.

La exestrella de Disney Demi Lovato estuvo en Costa Rica y presumió el mar del país con sus seguidores. (Tomada de redes )

Megan Fox y Machine Gun Kelly

Megan Fox y Machine Gun Kelly, una de las parejas más mediáticas de Hollywood, fueron vistos en Costa Rica en agosto. A pesar de los rumores de ruptura meses atrás, la pareja fue captada en suelo nacional tras el nacimiento de su hija Saga en marzo.

Según medios internacionales, este viaje fue un “paso fundamental” para fortalecer su relación. Se les vio disfrutando de actividades de aventura y tiempo de calidad en pareja, eligiendo el aislamiento de la selva costarricense para alejarse de los paparazzi y las cámaras de Estados Unidos.

La actriz Megan Fox y su pareja Machine Gun Kelly estuvieron en Costa Rica con la hija de ambos, que nació en marzo. (Archivo)

Louis Tomlinson

El exintegrante de One Direction, conocido por hits como Back to You y Walls, realizó su tercer viaje al país en mayo. El cantante británico pasó casi un mes en Costa Rica, principalmente en Santa Teresa, acompañado por su pareja, la modelo y documentalista Zara McDermott.

Tomlinson fue visto integrándose a la comunidad local, disfrutando del surf y de la vibrante vida nocturna de la zona costera. Su visita fue tan discreta que logró pasar varias semanas sin un asedio mediático intenso, permitiéndole disfrutar de lo que él describió como un “paraíso terrenal”.

Louis Tomlinson, exintegrante de One Direction, pasó casi un mes en Costa Rica, principalmente en Santa Teresa. (Instagram)

SZA

La superestrella del R&B, reconocida por éxitos como Kill Bill y Snooze, eligió Costa Rica para iniciar el 2025. La Dirección General de Migración y Extranjería confirmó su ingreso, y la misma artista compartió en redes sociales imágenes de su estancia.

SZA se alojó en Santa Teresa, un destino famoso por su ambiente bohemio y sus clases de yoga. La cantante destacó la energía curativa de las playas ticas y se mostró encantada con la biodiversidad, publicando fotos de monos y vegetación exuberante que rodearon su villa privada.

SZA recibió el 2025 en el país e interactuó con algunos de sus fanáticos durante sus vacaciones. (Tomada de Instagram/Tomada de Instagram)

Ivanka Trump

La empresaria e hija del presidente estadounidense Donald Trump visitó Costa Rica durante las vacaciones de Semana Santa, en abril. Ivanka compartió en su cuenta de Instagram fotos practicando surf y recorriendo el dosel de la selva (canopy) junto a su familia.

En sus publicaciones, la empresaria describió la experiencia como un “regalo más allá de las palabras”, destacando que el tiempo se ralentizó mientras exploraba cascadas y leía bajo el sol. Fue vista en Guanacaste, donde demostró sus habilidades sobre la tabla de surf.

Ivanka Trump compartió en su cuenta de Instagram fotos practicando surf en Costa Rica. (Tomada de Instagram)

Christian Bale

Christian Bale, ganador del Óscar y conocido mundialmente por encarnar a Batman en la trilogía The Dark Knight de Christopher Nolan, estuvo de vacaciones en Costa Rica entre el miércoles 26 de marzo y el jueves 3 de abril.

Aunque no se divulgó oficialmente el itinerario del actor dentro del territorio nacional, una pista clave la dio la cuenta de Instagram de Garza Sea Company, un servicio de pesca deportiva en Guanacaste, que publicó una fotografía de Bale a bordo de una embarcación en el mar, sosteniendo un impresionante pargo rojo que pescó en aguas costarricenses.

Christian Bale, conocido mundialmente por encarnar a Batman en la trilogía 'The Dark Knight', estuvo de vacaciones en Costa Rica en abril. (Archivo)

Norman Reedus

Norman Reedus, el actor que interpreta al icónico Daryl Dixon en The Walking Dead, es un visitante recurrente del país. En 2025, Reedus fue visto nuevamente en Nosara, Guanacaste.

Famoso por su amor al surf y a las motocicletas, Norman participó en actividades de conservación local, como la siembra de árboles.

El actor Norman Reedus y su pareja Diane Kruger estuvieron en Nosara, Guanacaste. (Tomada de redes sociales )

Tom Welling

El eterno Clark Kent (Superman) de la serie Smallville regresó al país para participar en el evento MegaCon Costa Rica el 4 de mayo de 2025. El actor, que también ha participado en producciones como Lucifer, aprovechó su visita para conocer más allá de la capital y disfrutar de la hospitalidad costarricense.

Welling se tomó unos días adicionales para explorar las cercanías del Volcán Arenal, un destino obligatorio para los amantes de la naturaleza que visitan el país.

Tom Welling y su familia disfrutaron de unas vacaciones en Costa Rica. (Tomada de Instagram)

James Gunn

El aclamado director de Guardians of the Galaxy y jefe del Universo DC, visitó Costa Rica en noviembre. Gunn viajó acompañado de su esposa, la actriz Jennifer Holland (famosa por la serie Peacemaker), para celebrar el cumpleaños de ella.

La pareja compartió fotografías disfrutando de la selva y las playas nacionales, calificando sus vacaciones como “mágicas”. Gunn aprovechó el entorno costarricense para desconectarse de la intensa presión de Hollywood.

James Gunn viajó a Costa Rica acompañado de su esposa, la actriz Jennifer Holland, para celebrar el cumpleaños de ella. (Tomada de redes sociales)

Eiza González y Grigor Dimitrov

La actriz mexicana Eiza González, estrella de películas como Baby Driver y Godzilla vs. Kong, y el destacado tenista búlgaro Grigor Dimitrov, visitaron Costa Rica en noviembre. La pareja fue captada disfrutando de unos días de descanso tras haber sido vistos anteriormente en las pasarelas de Milán.

Eiza compartió imágenes de los impresionantes paisajes que le regaló el país y se les vio muy unidos en la privacidad de la costa del Pacífico.

Eiza González y Grigor Dimitrov fueron vistos juntos en Guanacaste disfrutando del Pura Vida tico. (Tomada de Instagram)

Alexander Ludwig

El actor canadiense, famoso por interpretar a Björn Ironside en la serie Vikingos y por sus papeles en Los Juegos del Hambre y Son como niños 2, tuvo un año muy activo en Costa Rica en 2025. Primero visitó el país en febrero para la despedida de soltero de su hermano en las playas guanacastecas, y regresó en junio como invitado especial para un evento.

Ludwig es un conocido entusiasta del surf y la vida al aire libre, y ha expresado en múltiples ocasiones que Costa Rica es su “lugar feliz”. Durante sus visitas de 2025, se le vio surfeando en las costas de Guanacaste y disfrutando de la vida silvestre local.

Alexander Ludwig viajó dos veces a Costa Rica en 2025. (Tomada de Instagram)

Erik Per Sullivan

Erik Per Sullivan, recordado por interpretar a Dewey en la icónica serie Malcolm en el medio, estuvo en Costa Rica en octubre, según datos confirmados por la Dirección General de Migración y Extranjería.

Aunque se retiró de la actuación en 2010 y desde entonces ha mantenido un perfil bajo centrado en su vida personal y académica, su interpretación de Dewey sigue siendo objeto de cariño y nostalgia por parte de los fanáticos, en buena medida gracias a los memes que rescatan frases como “El futuro es hoy, ¿oíste, viejo?”, “No espero nada y aun así estoy decepcionado” y “¿Por qué tienen que arruinar todo lo que amo?”.

Erik Per Sullivan, de 'Malcolm en el medio', estuvo en Costa Rica en octubre. (FOX y TMZ)

Róger González

El presentador y locutor mexicano, recordado por su etapa en Zapping Zone de Disney Channel y su programa Róger González Show, visitó Costa Rica en marzo. Durante seis días, el creador de contenido recorrió diversos puntos turísticos, compartiendo con sus más de un millón de seguidores las bellezas naturales del país.

González destacó no solo los paisajes, sino la calidad del servicio turístico y la gastronomía costarricense. Su visita fue parte de una serie de colaboraciones para promover destinos sostenibles en Latinoamérica, posicionando a Costa Rica como el ejemplo a seguir en turismo ecológico.