Viva

Estrella de ‘Malcom en el medio’ que se convirtió en meme está en Costa Rica ¡vea cómo luce ahora!

Según Migración y Extranjería, el actor ingresó al país el pasado 4 de octubre

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Malcom en el medio
'Malcom en el medio' se emitió por FOX entre los años 2000 y 2006. En Costa Rica, el programa fue transmitido por Teletica. (FOX)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Malcom en el medioMalcolm in the MiddleErik Per Sullivan
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.