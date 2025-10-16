Estrella de ‘Malcom en el medio’ que se convirtió en meme está en Costa Rica ¡vea cómo luce ahora!

'Malcom en el medio' se emitió por FOX entre los años 2000 y 2006. En Costa Rica, el programa fue transmitido por Teletica.

Uno de los actores de la icónica serie estadounidense Malcolm el de en medio se encuentra en Costa Rica.

Se trata de Erik Per Sullivan, quien interpretó a Dewey, el hermano menor de la familia en la exitosa producción de FOX, emitida entre los años 2000 y 2006.

De acuerdo con información de la Dirección General de Migración y Extranjería, Sullivan ingresó al país el pasado 4 de octubre. Por el momento, se desconoce cuánto tiempo permanecerá en territorio nacional.

Además de su papel en la serie, el actor participó en películas como Las normas de la casa de la sidra, Infidelidad y Una Navidad de locos, y prestó su voz a Sheldon (el caballito de mar) en Buscando a Nemo.

Como dato curioso, durante su infancia manifestó interés por el piano, el saxofón y el taekwondo, disciplina en la que obtuvo el cinturón negro.

Por la serie de televisión, también se ha convertido en un ícono de Internet gracias a los memes con frases como: “El futuro es hoy, ¿oíste, viejo?”. “No espero nada y aun así estoy decepcionado” y “¿Por qué tienen que arruinar todo lo que amo?”.

Dewey dijo frases icónicas en la serie, que se transformaron en memes años más tarde. (Tomada de redes sociales)

El personaje se distinguía por su humor peculiar y sus comentarios fuera de lugar. (Tomada de redes sociales)

Dewey era el hermano menor de Malcolm. La serie muestra las dificultades que enfrentó al crecer en una familia disfuncional, aunque llena de momentos divertidos. (Tomada de redes sociales)

Sullivan se retiró de la actuación en 2010 y desde entonces ha mantenido un perfil bajo, enfocándose en su vida personal y académica. Su interpretación de Dewey sigue siendo recordada con afecto por los fanáticos de la serie.

Creada por Linwood Boomer, Malcolm el de en medio retrata la vida de una familia disfuncional de clase media desde la perspectiva de Malcolm, interpretado por Frankie Muniz. La trama combina humor irreverente, situaciones cotidianas y momentos de ternura.

La serie fue producida en Estados Unidos y transmitida por la cadena FOX entre el 9 de enero de 2000 y el 14 de mayo de 2006. En Costa Rica, se emitía a través de Teletica.

Fue cancelada tras su séptima temporada debido a la disminución de audiencia, el cambio de horario impuesto por FOX y el interés del canal por apostar por nuevos proyectos.

Actualmente, Malcolm el de en medio está disponible en la plataforma Disney+.