La estrella infantil que decidió alejarse de la fama de Hollywood para ser piloto profesional

Malcolm in the middle fue una de las series furor de la década de los 2000, que cautivó a miles de personas durante sus siete temporadas. Debido a esto, sus protagonistas alcanzaron popularidad y, entre ellos, se encontraba Frankie Muniz, quien se puso en la piel de Malcolm Wilkerson. Pese a que tenía un futuro prometedor en los sets de filmación, la promesa de actor decidió cambiar su vida para siempre.

Tenía 15 años cuando protagonizó la sitcom que sigue la vida de un adolescente superdotado, quien intenta sobrevivir en una torpe familia disfuncional. Malcolm debía hacerle frente a sus problemas en la escuela y a las batallas organizadas por sus hermanos en casa, en un continuo y confuso debate entre la niñez y la adolescencia.

La historia atrapó al público debido a que Linwood Boomer, el creador, se basó en su propia experiencia para crear el personaje de Malcolm. Además del trasfondo de la producción, Muniz hizo una gran actuación, por lo que su interpretación lo catapultó a la fama y así fue que, tiempo después, fue convocado para otros papeles importantes. Por ejemplo, en el 2002 formó parte de Un gran mentiroso, película en la que se puso en la piel de Jason Shepherd, un joven estudiante de 14 años con una tendencia a mentir.

Frankie Muniz, de 38 años, compite en NASCAR con la marca Ford. (Captura IG Frankie Muniz)

Al año siguiente protagonizó Agente Cody Banks, una película de acción y comedia que sigue a Cody Banks, un adolescente que lleva una doble vida como agente secreto de la CIA.

Después de estar bastante activo como actor, Frankie decidió hacer una pausa, algo que sorprendió a gran parte de sus fanáticos. Asimismo, se sinceró sobre su experiencia en la actuación y reveló que “había mal clima laboral”, tanto así que no le dejaría a su hijo ser actor.

“Nunca dejaré que mi hijo se dedique a esto. Y no es que yo haya tenido una experiencia negativa porque, para ser honesto, mi experiencia fue cien por cien positiva, pero conozco a mucha gente, amigos cercanos a mí, que tuvieron experiencias increíblemente negativas... Es un mundo feo en general”, se sinceró en su momento.

LEA MÁS: Frankie Muniz, de ‘Malcolm in the Middle’, sufre pérdida de memoria

Mientras se lo veía al frente de un éxito televisivo, como lo fue Malcolm, nadie sabía por lo que estaba pasando. En el 2017 confesó que padecía de pequeñas perdidas de memoria provocadas por los golpes en la cabeza que se dio cuando era adolescente. Además, en 2012 y 2013 sufrió dos pequeños derrames cerebrales (accidentes isquémicos transitorios).

“No tengo recuerdos ni de haber estado en Malcolm. Mi madre me habla de viajes familiares que hicimos juntos y para mí son historias nuevas. No sé la causa de esto, pero es lo que me pasa”, expresó en diálogo con Dancing with the Stars.

El trabajo de Muniz en el mundo del entretenimiento no solo fue frente a cámara, si no también detrás. En 2004 escribió la telenovela del programa de televisión Granted. En el 2006 también fue productor ejecutivo de la película Choose Your Own Adventure: The Abominable Snowman. Un año después se convirtió en productor asociado de la película Choose Connor.

A diferencia de lo que venía haciendo, en el 2023 decidió dar un giro en su vida y se convirtió en piloto profesional, a tiempo completo, de NASCAR. Cabe mencionar que el automovilismo en su vida llegó en el 2001, cuando con 16 años manejó el auto de seguridad para las 500 Millas de Daytona. A su vez, cinco años después debutó en la Fórmula BMW.

'Malcom in the Middle' se estrenó en el año 2000 y Frankie Muniz fue el protagonista. (Captura IG Frankie Muniz)

“Quiero que la gente sepa que he dedicado literalmente mi vida a esto, ¿sabes a qué me refiero? Me encanta. Cuando no estoy en el coche de carreras, estoy pensando en estar en el coche de carreras. Estoy entrenando, estoy en el simulador de Ford, en el Centro Técnico de Rendimiento de Ford. Estoy trabajando con mis ingenieros, mis jefes de equipo y haciendo todo lo que puedo. Mirando videos, viendo carreras pasadas en las pistas de carreras, voy a estar lo más preparado humanamente posible”, dijo recientemente en una entrevista exclusiva con People.

Durante su etapa como piloto de carreras sufrió diferentes accidentes que le provocaron conmociones cerebrales, así como la fractura de varias costillas y la espalda. “Tengo el cuerpo de una persona de 71 años”, manifestó al respecto.

El próximo año, Frankie Muniz competirá en la Craftsman Truck Series de NASCAR, conduciendo un Ford F-150 número 33 para el equipo Reaume Brothers Racing.

Y aunque por ahora no tiene ningún tipo de interés de volver a la actuación, tampoco lo descarta por completo y espera algún día retomarlo.

“Espero demostrarle a la gente que puedo hacer ambas cosas. Eso es todo lo que puedo hacer. Espero hacerlo y espero poder hacerlo esta temporada”, añadió a People.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.