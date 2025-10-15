Viva

Maluma revela las cosas que amó de sus vacaciones en Costa Rica

El cantante escogió Tamarindo, Guanacaste, como destino para relajarse con su familia y aprender a surfear

Por Fátima Jiménez
Maluma
Maluma, de 31 años, aseguró que necesitaba desconectarse un poco antes de retomar su apretada agenda laboral. Por eso, vino a Costa Rica con su familia. (Instagram/Instagram)







MalumaTamarindo
