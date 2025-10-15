Maluma revela las cosas que amó de sus vacaciones en Costa Rica

Maluma, de 31 años, aseguró que necesitaba desconectarse un poco antes de retomar su apretada agenda laboral. Por eso, vino a Costa Rica con su familia.

El cantante colombiano Juan Luis Londoño, conocido mundialmente como Maluma, dejó ver su faceta más relajada durante unos días de descanso en Costa Rica, donde disfrutó del sol, el mar y la calidez de su gente.

El intérprete de Junio llegó al país el pasado fin de semana acompañado de su pareja, Susana Gómez, y su hija, la pequeña París.

LEA MÁS: Maluma disfruta del ‘Pura vida’ en Costa Rica y hasta revela su cerveza favorita

Su destino elegido fue Tamarindo, Guanacaste, donde cambió los escenarios y micrófonos por una tabla de surf y dejó que las olas le enseñaran un ritmo diferente al de sus canciones.

“Quiero agradecer a los parceros en Costa Rica, la gente de Costa Rica. Me fui un fin de semana a parchear con la familia, con los parceros, aprender a surfear en el mar, que lo aprendí, muy chimba”, contó el artista en sus historias de Instagram.

Maluma afirmó sentirse cautivado por la energía del país, la calidez de su gente y la refrescante simplicidad de su experiencia. “Se siente la buena vibra, el verdadero ‘pura vida’”, expresó.

El cantante, de 31 años, aseguró que necesitaba desconectarse un poco antes de retomar su apretada agenda laboral.

En sus redes publicó una galería de fotografías donde se le ve entre verdes paisajes, descansando en la piscina del hotel y compartiendo momentos en familia.

En una de las imágenes, un mapache curioso y una ardilla parecen acompañar al reguetonero, como si la naturaleza costarricense también quisiera unirse a su descanso.

En otra instantánea se aprecia una jarra con el icónico eslogan “Pura Vida Costa Rica”, junto a su cerveza favorita, completando la postal de un artista que, al menos por unos días, cambió los reflectores por la luz de un atardecer en Tamarindo.

Maluma revela lo que amó de Costa Rica

LEA MÁS: Maluma exhibe su conexión con una mariposa de Costa Rica