Viva

Maluma disfruta del ‘Pura vida’ en Costa Rica y hasta revela su cerveza favorita

El colombiano compartió en redes sociales fotografías de sus vacaciones en el país. El cantante posó con su pareja, su hija y una jarra con el lema nacional

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
El cantante colombiano Maluma dejó ver una jarra con el eslogan tico.
El cantante colombiano Maluma dejó ver una jarra con el reconocido eslogan tico. (Instagram/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Maluma
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.