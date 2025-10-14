Maluma disfruta del ‘Pura vida’ en Costa Rica y hasta revela su cerveza favorita

El cantante colombiano Maluma dejó ver una jarra con el reconocido eslogan tico.

El cantante colombiano Maluma se encuentra disfrutando de las bellezas del país junto a su familia. Así lo dejó ver en sus redes sociales luego de publicar una serie de fotografías en territorio costarricense.

El artista se dejó ver en medio de la naturaleza, en una piscina en su hotel, con la visita de un mapache y una ardilla, una jarra con el eslogan “Pura Vida Costa Rica” y hasta mostró su cerveza favorita.

La elegida por el intérprete de Hawái fue la Pilsen. Entre las actividades que realizó en el país dio una pista: estuvo practicando surf junto a instructores nacionales.

El colombiano se acompaña de su pareja Susana Gómez y su hija, la pequeña París, a quien también mostró en las fotografías disfrutando del paraíso tico.

Maluma ya estuvo en el país, en el pasado mes de febrero, cuando se presentó en el Picnic Festival.

La hija de Maluma, París, disfruta de Costa Rica junto a su papá. (Instagram/Instagram)

Maluma está en el país junto a su hija París con quien ha disfrutado estas vacaciones. (Instagram/Instagram)

Maluma estuvo recibiendo clases de surf durante su estadía. (Instagram/Instagram)