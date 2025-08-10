Maluma regañó a fanática por llevar un bebé a su concierto: ‘Lo está meneando como si fuera un juguete’

Maluma se molestó durante uno de sus conciertos y le dio un fuerte regaño a una fan.

El cantante colombiano Maluma protagonizó un incómodo momento con una fan durante uno de sus conciertos. Lo que vio el artista desde el escenario, lo obligó a detener el show.

Durante su gira internacional +Pretty +Dirty, el intérprete vivió una situación inesperada al dirigirse a una fanática que había asistido al concierto con un bebé de aproximadamente un año o menos, algo que llamó la atención del cafetero.

“Hay un bebé… pero señora, yo le voy a decir una cosa: no lo traiga, déjelo ahí, déjelo ahí. No lo traiga. Con todo respeto, yo ya soy padre. ¿Cuánto tiene? ¿Un año? ¿Menos? ¿Un año? Un año”, cuestionó el artista.

El intérprete le dijo que no consideraba adecuado llevar a un niño tan pequeño a un concierto: “¿Usted cree que es una buena idea traer un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están en la puta mierda?”, manifestó.

“Ese bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí. La próxima vez, protéjale los oídos o algo, de verdad, qué pesar. Eso es un acto de irresponsabilidad de su parte. Lo está meneando como si fuera un juguete. Ese niño no quiere estar ahí. Se lo digo con todo cariño y respeto: ahora que soy papá, yo a Paris (su hija) nunca la habría traído de un año a un concierto”, concluyó el cantante.

El mensaje de Maluma fue recibido con gritos y aplausos del público, que respaldó su postura y criticó la decisión de la mujer de llevar a su hijo al espectáculo.