Maluma dio en Picnic un inspirador mensaje sobre la ansiedad y la depresión...¿qué dijo el colombiano?

El colombiano Maluma dio un fuerte e inspirador mensaje sobre la depresión y la ansiedad durante su concierto en el festival Picnic en Costa Rica, este sábado 15 de febrero. En días pasados, el artista había confesado que recientemente sufrió fuertes episodios de ansiedad.

“Soy de carne y hueso, una persona vulnerable que ha pasado por altibajos de todo tipo. Así ustedes lo vean en las redes sociales y piensen que tengo una vida perfecta, no es así. He tenido momentos en los que la he pasado difícil, no hablo de un tema económico, sino emocional”, afirmó.

El momento llegó en medio del espectáculo que el sudamericano montó para sus fans en Costa Rica, el cual se presentó como último show de la jornada.

“Sé que muchos de ustedes han sentido ansiedad alguna vez en su vida. Quiero decirles, parceros, que si en algún momento necesitan ayuda, si en algún momento necesitan hablar al respecto, no tengan miedo de contarle a su familia, a sus amigos, a las personas que los rodean, porque las emociones y todo ese tema mental tiene cura, siempre y cuando lo soltemos y podamos hablar al respecto”, dijo.

Y agregó: “Ustedes no están solos, su familia los quiere y tienen amigos que los aman”.

Maluma dio un poderoso mensaje durante el festival Picnic

El artista aprovechó para reiterar que lo que el mundo ve en las redes sociales no es la realidad. Les pidió a sus fans que crean en ellos mismos, que no permitan que nadie les haga creer que valen menos. “Mírense al espejo y digan: ‘¡Hijueputa, yo puedo!‘“, expresó de manera enfática.

Después de este emotivo momento, el cantante de Felices los cuatro bajó del escenario para darles besos y abrazos a los fans que se encontraban en las primeras filas del concierto.

Cuando regresó a la tarima, interpretó el éxito Hawái de una manera muy romántica.

Maluma se entregó de lleno a sus fans en el concierto que presentó en el festival Picnic 2025. El artista tenía ocho años de no cantar en Costa Rica. (Jorge Navarro.)

