Maluma enciende la polémica por elogiar ‘transformación’ de El Salvador bajo el mandato de Nayib Bukele

El cantante colombiano Maluma se presentó el pasado sábado 23 de agosto en el Estadio Jorge Mágico González, en San Salvador, durante su gira +Pretty +Dirty World Tour. Durante este show sorprendió a los asistentes con un mensaje sobre la transformación que vive el país centroamericano bajo la presidencia de Nayib Bukele.

El artista apareció en escena a las 9 p. m. y abrió con su éxito Borró cassette. Durante la velada interpretó algunos de sus temas más conocidos, entre ellos Independent, Carnaval, Obsesión y Marinero.

LEA MÁS: Maluma regañó a fanática por llevar un bebé a su concierto: ‘Lo está meneando como si fuera un juguete’

En medio del espectáculo, Maluma saludó a los salvadoreños con entusiasmo. “Estoy feliz de estar en este escenario, de estar frente a todos ustedes y que se sepan mis canciones. Muchísimas gracias de verdad”, expresó.

Maluma se presentó en el Estadio Jorge Mágico González y felicitó la limpieza de las calles y la calidez de los salvadoreños, gobernados por Nayib Bukele. (Instagram/ Jose Cordero/Instagram/ Jose Cordero)

El intérprete de Hawái aprovechó la ocasión para destacar los cambios que percibió en el país y que posteriormente generaron polémica en redes sociales. “Me alegra mucho la situación por la que está pasando El Salvador”, afirmó. También resaltó la limpieza de las calles y el trato afectuoso de la gente.

“Como colombiano les tengo que decir algo. Como colombiano tenemos muchísimo que aprenderle al país hermano, El Salvador”, agregó.

Sus palabras generaron reacciones inmediatas en redes sociales. Críticos señalaron que sus declaraciones coincidían con la narrativa política del presidente Nayib Bukele, lo que avivó especulaciones sobre la influencia gubernamental en espectáculos artísticos y deportivos.

En otra ocasión, Maluma enfrentó otro episodio polémico en Ciudad de México dos semanas antes. En medio de un concierto interrumpió el show para llamar la atención a una madre que asistió con su bebé de un año, sin protección auditiva.