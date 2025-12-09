Bad Bunny tomó café en Dota, visitó el parque Central y hasta escuchó música en Costa Rica: vea lo que compartió en sus redes sociales

El astro puertorriqueño Bad Bunny disfrutó al máximo de su visita a Costa Rica y así se lo demostró a sus miles de seguidores en redes sociales.

Después de que el fin de semana presentó dos grandes conciertos en el Estadio Nacional, el puertorriqueño se dio un paseo por algunos lugares de nuestro país, entre ellos San José centro y Dota.

En su perfil de Instagram, el artista más escuchado del planeta compartió varias historias en las que se ve cómo gozó de un vino Copey, además de un buen café en un restaurante y hasta cómo vio desde un vehículo la decoración navideña del parque Central, en la capital. En otras publicaciones enseñó que estuvo en lo que parece un pequeño restaurante, donde disfrutó de un cantante, quien interpretó algunos temas con su guitarra.

Según información de la Dirección General de Migración y Extranjería, Bad Bunny ingresó a Costa Rica el jueves 4 de diciembre. El viernes 5 y el sábado 6 se dedicó a los espectáculos en la Sabana y, posterior a eso, todo apunta a que usó el domingo para pasear.

Migración confirmó que el puertorriqueño salió de nuestro país este lunes 8 de diciembre.

Bad Bunny tomó café de Dota

Durante este martes 9 de diciembre el intérprete se dedicó a publicar videos y capturas de sus experiencias en Costa Rica, pero también se tomó el chance para compartir una reflexión con los ticos, en la que les agradeció por todo el apoyo y el cariño.

El boricua recordó cuando en noviembre del 2022 presentó su segundo concierto en suelo tico y lo bien que la pasó entonces. No obstante, aseguró que la energía que vivió este fin de semana se multiplicó.

“Esta vez sintiéndose un poco distinta (la energía), con una confianza de que ya nos conocíamos. Aunque los dos shows fueron increíbles y los disfruté al máximo, las experiencias que viví fuera del escenario en su tierra son las que convirtieron esta visita en una que me llevo en el alma para siempre. Gracias Costa Rica, por el amor, el trato, por el café y agüita de coco”, escribió.