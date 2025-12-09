Viva

Bad Bunny tomó café en Dota, visitó el parque Central y hasta escuchó música en Costa Rica: vea lo que compartió en sus redes sociales

El artista puertorriqueño estuvo en nuestro país desde el 4 hasta el 8 de diciembre. Después de sus conciertos, el cantante aprovechó para pasear

Por Jessica Rojas Ch.
El cantante puertorriqueño Bad Bunny compartió en redes sociales imágenes de su visita a Dota.
El cantante puertorriqueño Bad Bunny compartió en redes sociales imágenes de su visita a Dota. (Captura de video)







Bad Bunny
