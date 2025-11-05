Creadora de OnlyFans hallada muerta en hotel; productor estaría vinculado al fallecimiento

La creadora de contenido de OnlyFans Hsieh Youxin, de 31 años, murió en un hotel de Malasia bajo circunstancias que se encuentran bajo investigación.

La modelo taiwanesa Hsieh Youxin, quien se dedicaba a crear contenido para la plataforma OnlyFans, fue hallada muerta en un hotel de Kuala Lumpur, Malasia. El hombre que reportó el fallecimiento fue arrestado.

La estrella de las redes sociales, de 31 años, era una cuidadora titulada originaria de Taichung, Taiwán, conocida popularmente como la “Diosa Enfermera”.

Hsieh tenía cientos de miles de seguidores en Instagram y también era activa en plataformas de suscripción para adultos.

Según la prensa internacional, Youxin debía reunirse con un productor de cine local y rapero llamado Namewee, cuyo nombre real es Wee Meng Chee. Sin embargo, aparentemente, cuando el productor llegó a la habitación de Youxin para su encuentro, encontró a la creadora de contenido sin vida en el baño.

Aunque los hechos ocurrieron el 22 de octubre, se dieron a conocer hasta el día 30 de ese mes en medios asiáticos y, poco después, la noticia se expandió por el resto del mundo.

Este martes, en un giro inesperado, la jefa de la policía local, la comisaria Sazalee Adam, confirmó que el rapero estaría vinculado a la muerte de la modelo.

El representante de la creadora de OnlyFans acusó a Namewee de ocultar la verdad sobre el fallecimiento, alegando que existen discrepancias entre sus declaraciones y los informes policiales, calificándolas de “impactantes”.

Namewee fue posteriormente arrestado por posesión de drogas y dio positivo por anfetaminas, metanfetamina, ketamina y THC.

Chris, el mánager de la influencer taiwanesa, ha exigido saber si la rapera “indujo, engañó u obligó” a Hsieh a consumir alguna sustancia.

Aunque el productor negó haber consumido drogas en un comunicado en Instagram, calificó las acusaciones de “infundadas”.

En una publicación explosiva en redes sociales, Chris afirmó que había contratado investigadores privados y se había puesto en contacto con la Policía de Malasia para esclarecer las circunstancias de la muerte de Hsieh.

Sostuvo que la información recibida era contradictoria y que, en un principio, guardó silencio por respeto a la familia de la influencer.

Además, en un comunicado, se dirigió directamente a Namewee y le dijo: “Usted dará una explicación clara a estas preguntas; no habrá lugar para la evasión”.

