¿Costarricense viajó en avión con un oso perezoso? Esta es la verdad del video que encendió alarmas en TikTok

En TikTok e Instagram, varios videos de un oso perezoso de Costa Rica que viaja en avión hacia Colorado, Estados Unidos, han levantado alarmas en los últimos días. Muchos se han dejado llevar por las imágenes y han cuestionado la situación. Por ejemplo, uno de los clips en estas plataformas tiene un mensaje que dice: “Qué mal que los saquen de nuestro país, espero que sea mentira”.

Y sí, es una total mentira, pero detrás de ella hay un motivo artístico.

Se trata de una serie de producciones audiovisuales creadas por el director de cine costarricense Allan Merayo, quien, con ayuda de la inteligencia artificial, realizó los videos como parte de una serie de ficción en la que supuestamente vive una situación en la que lleva a un perezoso desde Costa Rica a un refugio de estos animales en Estados Unidos. Según el guion, el objetivo del viaje que el animal se aparee con una hembra.

Slow es el nombre del animal, según dice Merayo en el video. Las imágenes muestran cómo el perezoso pasa por controles aduanales y migratorios y llega a Colorado sin problemas; incluso, el hombre hasta le pone un suéter para que Slow no tenga problemas con el clima.

“Estamos en un punto que es algo disruptivo, porque hay gente que ya no sabe si es realidad. Usé las redes sociales como canal de transmisión y la tecnología para crear esto”, explicó Merayo en entrevista con La Nación.

Este no es el único video con Slow como protagonista. Hay otras producciones en las que el animal celebra San Valentín desde el supuesto refugio en Colorado.

Merayo, quien afirmó que hizo estudios en Veterinaria, pero que no terminó la carrera y después se enfocó en el Cine y las Relaciones Internacionales, es un amante de los animales y quiso aprovechar las plataformas audiovisuales para llevar un mensaje de conservación.

“La idea era crear un programa para informar a las personas sobre estos animales”, dijo, pero tiene claro que, posiblemente, su mensaje se haya distorsionado o se haya interpretado de la manera que él no quería.

“Alguna gente dice que el video promueve que los animales silvestres sean mascotas, pero esa no era la meta, sino lo contrario”, agregó el cineasta. Incluso, Merayo agregó que existen nuevos videos listos para publicar, en los que se hace un llamado a que a los perezosos no se les debe intentar domesticar.