Perezosa con gemelos es captada en Cartago: ¡Vea la tierna imagen!

Los perezosos de dos dedos son estrictamente arborícolas; es decir, viven casi toda su vida en la copa de los árboles.

Una perezosa de dos dedos con gemelos fue captada recientemente en una finca de Coris, en Cartago.

La tierna imagen fue compartida por el creador de contenido sobre naturaleza Dionisio Paniagua, quien aseguró que es la primera vez que logra ver a esta especie con gemelos.

“Gemelos de perezos, qué belleza, vean al chiquitillo sacando la cabeza por detrás. Están posando para la foto, qué increíble”, expresó Paniagua.

Según sitios especializados, la gestación de un perezoso dura entre cinco y 11 meses, dependiendo de la especie, y por lo general tienen una sola cría por gestación. En casos muy raros pueden nacer gemelos, lo cual es excepcional.

De acuerdo con el sitio faunadecomisada.go.cr de Humane Society International, los perezosos de dos dedos son estrictamente arborícolas; es decir, viven casi toda su vida en la copa de los árboles, donde duermen, comen, cuidan a sus crías y se desplazan colgando boca arriba.

No tienen dedos libres, pero sí dos garras arqueadas que les ayudan a sostenerse. Se alimentan casi exclusivamente de hojas y defecan una vez a la semana, bajando para ello de la copa de los árboles.

Perezosa de dos dedos con gemelos en Cartago

