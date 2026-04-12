Costarricense actuó en ‘The Chosen’ y revela algo que lo marcó para siempre

La serie 'The Chosen' volvió a ganar protagonismo en Semana Santa y un tico formó parte de la exitosa producción.

Alrededor de Semana Santa es habitual que muchas producciones de temática religiosa vuelvan a ganar protagonismo en las plataformas digitales y The Chosen (o Los elegidos) es un claro ejemplo de ello. Lo que pocos saben es que en esa producción participó un costarricense.

Se trata del actor Pablo Pineda, quien conversó con La Nación sobre su experiencia en el rodaje, revelando varias curiosidades de su aporte a esta exitosa serie.

The Chosen comenzó a emitirse en 2019 y constantemente sigue estrenando nuevas temporadas. Actualmente, la serie puede verse en Netflix y Prime Video, mientras que en Costa Rica la transmite Teletica, a las 8 p. m. (REVISAR)

Contexto de la serie The Chosen

The Chosen es una serie dramática de corte histórico‑religioso que narra la vida y el ministerio de Jesús de Nazaret a través de las personas que lo conocieron y siguieron, más que desde una mirada estrictamente doctrinal. Apuesta por un tono cercano, con tramas centradas en las luchas personales de pescadores, recaudadores de impuestos, mujeres marginadas y líderes judíos bajo ocupación romana en el siglo I.

The Chosen se estrenó por primera vez en diciembre de 2019 en Estados Unidos. Desde entonces, la producción ha crecido hasta convertirse en uno de los proyectos audiovisuales de temática religiosa más vistos a nivel global, con un modelo de distribución que combina estrenos en cines y plataformas digitales.

En 2025 la quinta temporada, que llevó por nombre La Última Cena, se estrenó en cines, pero no como una sola película, sino dividida en bloques de episodios presentados en varias partes. Luego de esa etapa pasó al streaming, lo que ha permitido ampliar su alcance internacional y consolidar su base de seguidores.

Lejos de concluir, la historia aún tiene camino por delante. Los creadores confirmaron que la serie contará con un total de siete temporadas, con una recta final centrada en los eventos de la Pasión y la Resurrección.

Dallas Jenkins, su creador, adelantó que la sexta temporada será una de las más ambiciosas y que la séptima pondrá punto final al arco narrativo sobre la vida de Jesús, planteado desde el inicio.

'The Chosen' acumula cinco temporadas y, según los creadores, la historia terminará en la séptima. (Suministradas a La Nación)

El tico en The Chosen

Pablo Pineda, de 28 años y oriundo de Guápiles, Limón, reside actualmente en Utah, Estados Unidos. Miembro de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, llegó por primera vez a ese estado a los 18 años, cuando realizó una misión religiosa durante dos años. Tras completar ese proceso, regresó a Costa Rica; sin embargo, una oportunidad de estudio lo llevó nuevamente a territorio estadounidense, donde hoy se encuentra radicado.

Con el paso del tiempo conoció a quien hoy es su esposa, Kimberly Jones, y juntos ya son padres de una bebé de dos años.

La actuación, según contó, tocó a su puerta dentro de la misma iglesia a la que asiste, pues ahí se realizaron varias dramatizaciones en las que participó. “Eso me dio una espinita, pensé que estaba vacilón lo de la actuación”, expresó.

De Guápiles a una producción global: el tico Pablo Pineda logró colarse en la temporada 4 de 'The Chosen'. (Suministradas a La Nación)

Sobre The Chosen, comentó que fue en un grupo de Facebook, en 2023, cuando vio que necesitaban extras para la producción, que justamente se estaba realizando en Utah.

“Yo pensé: ‘Tengo la disponibilidad, tengo el tiempo, entonces apliqué. Seguro por mi look, porque nunca saben si soy latino, centroamericano, del Medio Oeste, o no sé, creo parezco de varios lados”, explicó.

Efectivamente, Pineda tiene una apariencia muy similar a la de personas del Medio Oriente, y esa característica le habría valido ganar la audición.

“Subí la información, las fotos y a la semana me mandaron un correo que estaban interesados. Me dijeron que la grabación sería entre junio y julio y me preguntaron si estaba disponible”, recordó. Cuando llegaron los llamados, le indicaban los días de la semana que lo necesitaban y él confirmaba si podía asistir o no.

Madrugadas, frío y disciplina: así fue el detrás de cámaras que vivió un costarricense en 'The Chosen'. (Suministradas a La Nación)

El detrás de cámaras de ‘The Chosen’

Pineda recuerda que, cuando lo llamaban a los rodajes, debía presentarse a las 5 a. m. en el lugar. “Hacía mucho frío, nos daban la vestimenta, nos llevaban al set de grabación y nos tenían en grupo. Éramos como 15 o 20 extras. El hijo del productor Dallas Jenkins era el que seleccionaba los que íbamos a actuar”, recordó.

Reconoció que muchos de sus compañeros asistían y al final del día no resultaban elegidos para ninguna escena; sin embargo, él asegura que la mayoría de las veces sí fue seleccionado, algo que nuevamente atribuye a su apariencia.

“Los últimos días, como ya me habían seleccionado la mayoría de veces, yo le di la oportunidad a otros de aparecer frente a la cámara”, recordó.

Según Pablo Pineda, en el set de grabación de 'The Chosen' se sentía una energía muy especial. (Suministradas a La Nación)

‘Una experiencia inolvidable’

De acuerdo con Pineda, participar en The Chosen fue una experiencia enriquecedora e inolvidable, principalmente porque la producción estaba directamente relacionada con su fe.

“Aunque, yo sé que no es Jesús con el que se graba en realidad, y que todos eran actores, se sentía un gran espíritu y una muy buena vibra entre las personas”, destacó.

Pineda manifestó que todos en el set estaban conscientes de la importancia y la trascendencia de lo que se estaba grabando, por lo que los valores eran fundamentales en el lugar.

“Todos se trataban con muchísimo respeto... Querían que la gente que lo viera sintiera que estaba ahí (Jesús) y creo que lo consiguen con su actuación y enfoque”, añadió.

Sobre Jonathan Roumie, quien interpretó a Jesús de Nazaret, expresó que es muy amable, atento y cálido. “Así como se ve en las entrevistas. Es así hasta con los extras, que estamos a otro nivel”, agregó.

Entre risas, recordó lo llamativo que resultaba verlo varias veces fuera de cámara, vestido completamente de Jesús pero sentado en su silla de Hollywood, bajo una sombra, tomando agua de una botella y con sus lentes de sol puestos.

“Recuerdo que en una de las escenas en la que lo teníamos que empujar, nos dijo que lo empujáramos sin miedo, que él estaba preparado”, destacó.

El estadounidense Jonathan Roumie interpreta a Jesús de Nazaret en 'The Chosen'. (Suministradas a La Nación)

De acuerdo con Pineda, esta experiencia le cambió la vida y lo marcó para siempre, principalmente por la enseñanza de estar listo para cuando una puerta se pueda abrir. “No hay que tener miedo a animarse”, agregó.

“Otra enseñanza que me dejó es que, aunque mi participación fue pequeña, tuve la experiencia, y sé que a partir de cosas pequeñas, las cosas grandes pasan. Puede que haya sido pequeño para muchos, pero para mí fue algo importante y que también apoyó a la gran obra que es The Chosen”, explicó.

La escena más especial que vivió

Como Pineda mencionó anteriormente, en el set de la serie se sentía una energía muy poderosa y, según él, el clímax de esta fue en la escena en la que Jesús le cambia el nombre a Pedro y lo deja a cargo de su Iglesia.

“Fue una escena muy, muy bonita, la verdad. Recuerdo que nos dijeron: ‘Bueno, esa escena, muchachos, va a ser muy especial. Los actores están especialmente concentrados, entonces tratemos todo con mucho más respeto todavía’. Y sí, ahí se notaba un aura diferente. Fue muy bonito poder escuchar eso ahí en vivo”, expresó.

Aunque es el único de su familia que vive en Utah, junto a su esposa e hija, su familia en Costa Rica lo apoyó desde que supo de su participación. A quienes como él sueñan en grande, recomienda que al migrar tengan claro que donde estén se representan no solo de manera individual, sino también al país del que vienen.

“Traten de representarse siempre bien en el trabajo o a donde vayan y que cuando una oportunidad llegue estén preparados. El Señor ve nuestros esfuerzos”, mencionó.

Además, compartió un consejo que le dio una vez su tío y que hoy quiere repetir a los compatriotas que, como él, migraron: “Nunca olviden de dónde vienen”.

Pineda contó que aparece en la temporada 4, en los episodios 2 y 4; no obstante, invitó a todos a ver la serie porque es “muy buena”.

La buena impresión de Pineda coincide con la recepción de la audiencia y la crítica especializada. En IMDb, por ejemplo, The Chosen tiene una calificación de 9,1 sobre 10, basada en cerca de 69.000 votos de usuarios.

En Rotten Tomatoes, distintas entregas de la serie han alcanzado índices de aprobación de audiencia cercanos al 99% en las valoraciones agregadas de usuarios, lo que la coloca en un rango de “casi perfecta” entre el público.

En sitios como FilmAffinity, la serie también se mueve en notas muy altas dentro de la media de usuarios, algo poco común para una producción de temática religiosa.

Estos indicadores reflejan el impacto que ha tenido The Chosen entre espectadores de distintos credos y contextos culturales.

Entre extras y grandes escenas, Pablo Pineda guarda en su memoria la 'inolvidable' experiencia al aportar a la producción de 'The Chosen'. (Suministradas a La Nación)

Creación y dirección de The Chosen

La serie fue creada, dirigida y coescrita por el cineasta estadounidense Dallas Jenkins, quien también ejerce como showrunner del proyecto. The Chosen está concebida como la primera serie de varias temporadas sobre la vida de Jesús. En gran parte fue financiada mediante campañas de crowdfunding, antes de expandirse globalmente con el apoyo de estudios como Lionsgate y su llegada a plataformas como Prime Video y Netflix.

Ambientada en Judea y Galilea del siglo I, bajo dominio romano, la ficción dramatiza la vida de Jesús, sus enseñanzas y sus relaciones con discípulos, autoridades religiosas, funcionarios romanos y gente común.

El foco narrativo recae en personajes como un pescador endeudado, una mujer atormentada, un recaudador de impuestos marginado y un líder judío lleno de dudas, cuyas vidas cambian cuando se cruzan con este predicador itinerante.

El elenco está encabezado por Jonathan Roumie en el papel de Jesús de Nazaret. Además, entre los personajes principales figuran Shahar Isaac como Simón Pedro, Elizabeth Tabish como María Magdalena, Paras Patel como Mateo, Noah James como Andrés y George H. Xanthis como Juan. También destacan Kirk B.R. Woller (Gayo), Amber Shana Williams (Tamar) y Lara Silva (Eden), junto a otros intérpretes recurrentes.