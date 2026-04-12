Viva

Costarricense actuó en ‘The Chosen’ y revela algo que lo marcó para siempre

Madrugadas, frío y una vibra especial: este joven guapileño compartió con ‘La Nación’ una experiencia que califica como ‘inolvidable’

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Por Fátima Jiménez
The chosen
La serie 'The Chosen' volvió a ganar protagonismo en Semana Santa y un tico formó parte de la exitosa producción. (Suministradas a La Nación)







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The ChosenPablo Pineda
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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