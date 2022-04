Jesús en la pantalla: ¿Cuál actor ha hecho la mejor interpretación de Cristo?

La caracterización de Powell en 'Jesús de Nazaret' fue de tal magnitud que llegó a recibir 10 mil cartas diarias de sus admiradores. (Cinetext Bildarchiv/Allstar)

Robert Powell, quien actualmente tiene 77 años, ha contado que antes de comenzar a rodar la miniserie Jesús de Nazaret (1977), con el director Franco Zeffirelli tenían la idea de que su interpretación del rol principal combinara lo divino y lo humano. Sin embargo, a poco andar, ambos se dieron cuenta de que la estrategia no servía.

El actor inglés había dicho: “En el momento en que intentaba interpretarlo como una persona real, la divinidad se perdía completamente. Con esta historia el elemento más importante es que el personaje debe ser extraordinario, así que terminé interpretándolo objetivamente, sin usar ningún recurso que le diera alguna idiosincrasia particular y evitando deliberadamente cosas humanas normales”.

El baterista Ted Neeley interpretó a Jesús en la versión de cine del musical 'Jesucristo superestrella' y fue nominado a un Globo de Oro por dicho papel. (Archivo)

[ ‘Quo Vadis?’: 10 datos curiosos de una de las superproducciones de Semana Santa ]

La anterior es una de las razones por las que, entre otros detalles, Powell apenas pestañea durante la interpretación que se ha transformado en la más importante de su carrera y una de las más famosas de Jesús en pantalla. Algunos incluso aseguran que es la mejor de todas.

Jesús de Nazaret fue un éxito televisivo en todo el mundo, al punto que en muchos canales de televisión es programación infaltable de Semana Santa. Powell, en todo caso, continuó su carrera luego del estreno con cautela, evitando caer en el encasillamiento, aunque llegó al papel con una carrera de más de una década frente a las cámaras (con títulos destacados, como el musical Tommy). No obstante, con el paso de los años comenzó a aprovechar el éxito: narró documentales televisivos y miniseries de ficción como La Biblia (2013).

En el 2017 incluso protagonizó una serie documental titulada Robert Powell on the real Jesus of Nazareth, en la que viaja a Tierra Santa y examina la vida del hijo de Dios.

Jim Caviezel protagonizó la polémica 'La pasión de Cristo' de Mel Gibson. (Archivo)

Sin embargo, el actor que ha estado más ligado a la emblemática interpretación de Jesús es el estadounidense Ted Neeley, protagonista de la versión cinematográfica del musical de Broadway Jesucristo Superestrella (1973), que dirigió Norman Jewison.

Entre fines de los años 70 y hasta el 2017, Neeley encabezó una serie de giras en las que cautivó a legiones de fanáticos al repetir el papel que lo hizo famoso en la pantalla gigante. Una del 2007 incluso era promocionada como su “despedida” del papel, algo que no ocurrió. Un regreso al rol no está descartado.En tanto, en el cine, luego tuvo breve papel en Django sin cadenas (2012), de Quentin Tarantino. Aunque también ha tenido una prolífica carrera en películas como El conde de Montecristo (2002) o series como Person of Interest.

Enrique Irazoqui como Jesús en el filme 'El evangelio según Mateo', de 1964. (Archivo)

Jim Caviezel tiene muy claro que el papel por el que pasará a la historia es el de La pasión de Cristo (2004), la taquillera y controvertida mirada al personaje que dirigió Mel Gibson. El actor, un devoto católico, ha sido claro en establecer la importancia que la cinta tuvo en su vida personal, aunque también ha reconocido que la polémica (el filme fue acusado de antisemita, algo que también se ha dicho de Gibson) también lo marginó de Hollywood.

Ahora sigue trabajando y tiene un eterno proyecto con Gibson de hacer una cinta sobre la resurrección.

Hay otras interpretaciones memorables. El propio Powell ha destacado al catalán Enrique Irazoqui, quien protagonizó El Evangelio según Mateo (1964), de Pier Paolo Pasolini.

Jeffrey Hunter encarnó a Cristo en el filme 'Rey de reyes'. (Archivo)

Irazoqui, quien falleció en el 2020 a los 76 años, solo hizo otras seis películas antes de su deceso (incluyendo una comedia italiana del 2016 donde repetía el papel), pero su retrato también es recordado hasta hoy. De hecho, la localidad italiana de Matera (donde se han filmado varias cintas bíblicas) lo declaró ciudadano honorario en el 2011.

Jeffrey Hunter también es celebrado por interpretar a Jesús en Rey de reyes (1961), de Nicholas Ray. Falleció apenas ocho años después del estreno del filme (a los 42), pero hasta poco antes de su muerte seguía recibiendo correspondencia donde alababan su interpretación.

El actor sueco Max von Sydow fue la pieza fundamental en 'La historia más grande jamás contada'. (Archivo)

Han destacado también el legendario Max von Sydow (que murió en el 2020), quien encarnó a Jesús en La historia más grande jamás contada (1965), de George Stevens. Y también es recordada la interpretación de Willem Dafoe en la polémica La última tentación de Cristo (1988).