‘The Chosen’, serie sobre Jesús que fue furor en Netflix, ahora llega a Teletica

Teletica anunció la transmisión de una de las series más exitosas en cuanto a contenido religioso. Se trata de Los elegidos (The Chosen), producción que narra las vivencias de Jesús de Nazareth y que por mucho tiempo ocupó los primeros lugares de las más vistas de Netflix en Costa Rica.

De cara a la Semana Santa, la televisora hizo el anuncio de la transmisión. Según informaron, el estreno está programado para el próximo miércoles 25 de marzo, a partir de las 8 p. m.

Esta es la primera programación anunciada por Canal 7 de cara a la Semana Mayor. La serie se convirtió en un fenómeno mundial que atrapa a seguidores de distintas denominaciones religiosas.

La trama trata sobre cómo Jesús atrae a estudiantes y seguidores de toda clase con sus enseñanzas y milagros, mientras las autoridades romanas se inquietan.

Quienes vean la producción se conmoverán con las historias de personajes que muchos han leído en la Biblia, como la vida de María Magdalena, la fe y el carácter de Pedro, o la inteligencia y resiliencia de Mateo. Estos relatos muestran la humanidad de los seguidores de Jesús que marcaron la historia.

La serie fue creada por el director y guionista estadounidense Dallas Jenkins, quien lanzó la primera temporada en 2019. La obra cuenta con la participación de actores como Jonathan Roumie, Shahar Isaac, Elizabeth Tabish, Paras Patel, Noah James, George Harrison Xanthis, Abe Bueno-Jallad, Joey Vahedi, Giavani Cairo y Jordan Walker Ross.