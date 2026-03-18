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‘The Chosen’, serie sobre Jesús que fue furor en Netflix, ahora llega a Teletica

La serie se transmitirá por Canal 7. La producción retrata la vida de Jesús y el camino de sus discípulos

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Por Fiorella Montoya
'Los elegidos' cuenta con tres temporadas, de ocho capítulos cada una. La serie está disponible en Netflix. Foto: Archivo
Jonathan Roumie asume el papel de Jesús en la serie 'The Chosen'. (Archivo.)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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