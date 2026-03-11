El País

¿Cuándo empieza Semana Santa 2026?

La Semana Santa del 2026 ya tiene fechas definidas. Revise cuándo se celebrará, cuáles días serán feriados y cómo se aplican las reglas de pago para las personas trabajadoras

Por Silvia Ureña Corrales
La Semana Santa del 2026 se celebrará entre finales de marzo y comienzos de abril, con Jueves y Viernes Santo como feriados de pago obligatorio.
La Semana Santa del 2026 se celebrará entre finales de marzo y comienzos de abril, con Jueves y Viernes Santo como feriados de pago obligatorio. (Archivo /Archivo)







notas iaSUCSemana SantaFeriados
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

