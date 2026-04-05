Revista Dominical

El registro más antiguo del ‘milagro’ de Jesús se encuentra en un manuscrito egipcio

Manuscrito egipcio de 2.000 años revela un milagro infantil de Jesús, transformando un gorrión de barro en pájaros vivos

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Descubren en Alemania un manuscrito egipcio de 2.000 años que narra un milagro infantil de Jesús, desafiando la cronología conocida.
Descubren en Alemania un manuscrito egipcio de 2.000 años que narra un milagro infantil de Jesús, desafiando la cronología conocida. (Universidad de Hamburgo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaBibliaJesús
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.