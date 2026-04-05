El registro más antiguo del ‘milagro’ de Jesús se encuentra en un manuscrito egipcio

Un antiguo manuscrito egipcio reveló el registro más antiguo conocido de una historia sobre Jesús realizando un milagro en su infancia. El papiro de 2.000 años, descubierto en la Biblioteca estatal y universitaria de Hamburgo, Alemania, narra la “renacimiento de los gorriones”, donde Jesús, con solo 5 años, transformó gorriones de barro en pájaros vivos.

El texto, escrito en el siglo IV o V, sugiere que pudo haberse utilizado como parte de un ejercicio escolar en una comunidad cristiana en Egipto. Este relato del “segundo milagro” de Jesús aparece en el Evangelio de la Infancia de Tomé, un libro apócrifo excluido de la Biblia. Hasta este hallazgo, el primer ejemplo escrito de este evangelio databa del siglo XI.

El papiro permaneció sin ser notado hasta que investigadores de la Universidad de Humboldt, al analizar manuscritos, encontraron el nombre de Jesús en el texto. Lajos Berkes, coinvestigador y profesor, explicó: “Notamos la palabra ‘Jesús’ y al compararlo con otros papiros digitalizados, supimos que no era un documento cotidiano”.

¿Qué evangelio apócrifo habla de la niñez de Jesús?

En el Evangelio de la Infancia de Tomé, Jesús, de 5 años jugaba en un río moldeando 12 gorriones de barro. José, su padre, lo reprende por hacerlo en sábado, un día sagrado para los judíos. Jesús entonces ordena que los pájaros cobren vida y estos vuelan.

Escrito en el siglo II, el Evangelio de la Infancia de Tomé intentaba llenar los vacíos de la juventud de Jesús, pero fue omitido de la Biblia en el Concilio de Nicea en 325. La Biblia se enfocó en el ministerio de Jesús, sus milagros y su crucifixión, dejando fuera textos que no se alineaban con la protoortodoxia.

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