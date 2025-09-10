¿Cómo se ha sentido Ítalo Marenco en Teletica? Esta fue su curiosa respuesta

Ítalo Marenco renunció en agosto a Repretel para empezar una nueva etapa en Teletica.

Ítalo Marenco compartió en sus historias de Instagram cómo se siente en sus primeros días en Teletica y cómo enfrenta la presión de ser parte de la segunda temporada de Mira quién baila, que iniciará el próximo domingo 14 de setiembre.

Durante una dinámica realizada este miércoles 10 de seetiembre, sus seguidores le hicieron varias preguntas. Una de ellas fue: “¿Cómo se siente a pocos días de que inicie el programa?”. Marenco contestó que está nervioso, pero agregó: “Le estamos poniendo para que disfruten ese tango”.

Otra consulta se refirió a su cambio de trabajo, luego de su salida de Repretel el pasado 1.° de agosto, luego de 11 años en la empresa.

Ítalo Marenco y Lucía Jiménez serán pareja de baile durante 'Mira quién baila' 2025. (Facebook)

El presentador, quien ha compartido con sus nuevos compañeros e incluso ha hecho bromas, comentó que “es lindo cuando te hacen sentir como en casa”.

Marenco también recibió felicitaciones y mensajes de seguidores que desean conocerlo. Ante esto, bromeó diciendo que estará durante tres meses en el mismo salón, pero que para verlo deben cumplir una condición: llevarle jocotes.