Vea el tierno regalo que la hija de Ítalo Marenco le dio a Lucía Jiménez por su cumpleaños

La bailarina Lucía Jiménez, quien acompaña a Ítalo Marenco en la nueva temporada de Mira quién baila, recibió un tierno regalo de Irene, la hija del presentador, de tan solo 6 años.

El obsequio fue un “diamante de protección”, una pequeña piedra transparente y brillante que, según la niña, servirá para “proteger” tanto a Jiménez como a su papá durante las galas del programa.

La hija de Ítalo Marenco le envió un regalo de 'protección' a la bailarina Lucía Jiménez. (Tomada de redes sociales. )

El presente le fue entregado por el conductor el lunes, en vísperas del cumpleaños de la bailarina, este miércoles.

“Yo le dije a Irene: ‘Mi amor, ¿qué querés regalarle a Luchi?’. Ella fue a su escondite secreto y te regaló un diamante de la protección. Solo tiene tres y te regaló uno”, comentó Marenco en el video publicado en Instagram.

Jiménez, conmovida, agradeció el gesto: “Irene, muchas gracias preciosa, te lo recibo con mucho amor, nos va a proteger a los dos”.

Junto con la piedra, la bailarina también recibió una carta firmada por Marenco, su esposa Cindy Villalta y su hija. El texto decía: “Sabemos que con tu luz y profesionalismo vas a hacer brillar aún más a Ítalo, aunque te saque las canas, él se esforzará mucho. Bienvenida a la familia”.

Además, en el regalo venía incluida una caja de joyería, aunque no se reveló qué accesorio contenía.

