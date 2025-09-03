Viva

Vea el tierno regalo que la hija de Ítalo Marenco le dio a Lucía Jiménez por su cumpleaños

El presente le fue entregado por el conductor el lunes, en vísperas del cumpleaños de la bailarina

Por Fátima Jiménez

La bailarina Lucía Jiménez, quien acompaña a Ítalo Marenco en la nueva temporada de Mira quién baila, recibió un tierno regalo de Irene, la hija del presentador, de tan solo 6 años.








