Una fanática sorprendió a Ítalo Marenco con un emotivo regalo antes de ‘Mira quién baila’

Ítalo Marenco recibió el viernes 5 de setiembre un gesto que lo conmovió. Una seguidora se le acercó durante un evento y le entregó una taza personalizada con su caricatura y la de Lucía Jiménez, su pareja en Mira quién baila.

El detalle incluyó la frase “Ítalo y Lucy” y, según el presentador, se convirtió en un símbolo de motivación para enfrentar su debut en el concurso de baile de Teletica. La imagen replica la fotografía oficial de los bailarines juntos.

“Fue un detalle que me llegó al corazón. Estos gestos motivan mucho y nos llenan de energía para dar lo mejor en la pista”, expresó Marenco en un video que compartió en Instagram.

Una seguidora le regaló a Ítalo Marenco una taza con su caricatura y la de Lucía Jiménez, pareja de competidores en 'Mira quién baila' de Teletica. (Teletica/ Captura de pantalla/Teletica/ Captura de pantalla)

El también actor agradeció públicamente a su seguidora y aseguró que la taza lo acompañará como recordatorio del respaldo del público. “Le agradezco mucho a mi señora hermosa que llegó ayer y se tomó el tiempito de hacer la tacita”, explicó.

La llegada de Marenco a Mira quién baila se anunció el viernes 22 de agosto durante el programa De boca en boca. Su debut en Teletica será el próximo domingo 14 de setiembre.

El presentador compartirá escenario con la periodista Thais Alfaro, la Miss Costa Rica 2020 Ivonne Cerdas, el humorista Daniel Montoya, la maquillista y empresaria Mariana Uriarte, el exfutbolista Randall Chiqui Brenes, la periodista Ericka Morera, el DJ brasileño Neto Rangel, la fisioterapeuta Katherine Campbell y el cantante Jeff-On, exparticipante de Nace una estrella.