Una fanática sorprendió a Ítalo Marenco con un emotivo regalo antes de ‘Mira quién baila’

La competencia de baile de Teletica comenzará el próximo 14 de setiembre

Por Fiorella Montoya

Ítalo Marenco recibió el viernes 5 de setiembre un gesto que lo conmovió. Una seguidora se le acercó durante un evento y le entregó una taza personalizada con su caricatura y la de Lucía Jiménez, su pareja en Mira quién baila.








