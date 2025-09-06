Una fanática sorprendió a Ítalo Marenco con un emotivo regalo antes de ‘Mira quién baila’

Ítalo Marenco recibió el viernes 5 de setiembre un gesto que lo conmovió. Una seguidora se le acercó durante un evento y le entregó una taza personalizada con su caricatura y la de Lucía Jiménez, su pareja en Mira quién baila.
