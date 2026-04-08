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Colombiana que vacacionó en Costa Rica quedó impactada por esta razón: ‘Me hubiera gustado saber esto antes de venir’

Sus comentarios generaron polémica y llevaron a un creador de contenido costarricense a desmentirla

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Por Fátima Jiménez
Colombia/ Costa Rica
Una joven colombiana decidió vacacionar en Santa Teresa, Costa Rica, y compartió varias cosas que le habría gustado saber antes de hacer el viaje. (Archivo. )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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