Colombiana que vacacionó en Costa Rica quedó impactada por esta razón: ‘Me hubiera gustado saber esto antes de venir’

Una joven colombiana decidió vacacionar en Santa Teresa, Costa Rica, y compartió varias cosas que le habría gustado saber antes de hacer el viaje.

Una creadora de contenido colombiana que decidió vacacionar en Costa Rica vivió una experiencia que la dejó sorprendida por una llamativa razón.

Valentina Estela, como se identifica en redes sociales, compartió en su cuenta de TikTok un video titulado “Top cosas que me hubiera gustado saber antes de venir a Costa Rica”, donde relató los gastos que tuvo que enfrentar en Santa Teresa, Puntarenas.

De acuerdo con Valentina, uno de los aspectos que más la impactó fueron los precios de los alimentos y del transporte. “Ayer hicimos mercado de desayuno. Compramos 12 huevos, tres frutas y un queso: 40 dólares”, comentó en el video.

Luego añadió que el costo promedio por comida, por persona, ha sido de alrededor de 40 dólares o más. “En verdad es carísimo, es una gastadera de plata. Me ha parecido muy grave teniendo en cuenta que es un país igual de pobre que Colombia o más”, expresó.

La creadora de contenido también señaló que le sorprendió el costo del transporte local. “Otra cosa que no esperaba es que tuviera que gastar 80 dólares por día para alquilar el cuadraciclo que necesito para moverme a todo lado”, dijo.

Además, aseguró que incluso disfrutar de la playa puede resultar costoso. “Si quieres ir a la playa, 100% tienes que ir a un beach club. No es como San Andrés o Cartagena, donde tienes sombrillas por ahí en la playa para alquilar barato”, afirmó.

Y añadió que, al visitar estos clubes, los visitantes deben consumir productos del establecimiento, lo que encarece aún más la experiencia.

Creadora de contenido colombiana se queja de los precios en Costa Rica

El video generó una ola de críticas, principalmente de usuarios costarricenses, quienes consideraron que la joven estaba malinformando y exagerando los precios. Otros creadores de contenido también respondieron a sus declaraciones.

Entre ellos, el influencer Jead publicó un video en el que desmintió con datos varias afirmaciones de Valentina. Demostró, con datos, que Costa Rica no es más pobre que Colombia y agregó que él también se encontraba en Santa Teresa, donde había comido platos por precios mucho más accesibles.

“Hay comida para todos los presupuestos. Quién sabe a qué supermercado fue”, comentó.

Tras las críticas, Valentina explicó que recibió numerosos mensajes de odio y que su video fue malinterpretado.

“Solo digo que me sorprendí, no estaba hablando de Costa Rica, solo de Santa Teresa. No digo que no valga la pena. Recomiendo Costa Rica porque me pareció espectacular. Fue un malentendido. Mi intención no era malinformar o quejarme”, aclaró.