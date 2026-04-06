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Identifican a exconcursante de ‘reality show’ encontrada muerta en condiciones extrañas en España

El cuerpo apareció en marzo de 2025 en una zona aislada. La identificación se logró mediante registros dentales y apoyo internacional

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Por O Globo / Brasil / GDA
Annabella Lovas fue identificada tras meses. La policía descartó crimen y apunta a un arrastre por inundación.
Annabella Lovas fue identificada tras meses. La policía descartó crimen y apunta a un arrastre por inundación. (Annabella Rider/Instagram)







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O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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