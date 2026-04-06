Identifican a exconcursante de ‘reality show’ encontrada muerta en condiciones extrañas en España

Annabella Lovas fue identificada tras meses. La policía descartó crimen y apunta a un arrastre por inundación.

La influencer húngara Annabella Lovas, conocida por su participación en la franquicia The Bachelor, fue identificada como la mujer hallada muerta en circunstancias extrañas en la isla española de Gran Canaria. El proceso tomó casi un año e involucró a Interpol.

El cuerpo apareció el 6 de marzo de 2025 en una zona de difícil acceso. La víctima tenía 32 años. Estaba sin vida en una piscina natural. Se encontraba semidesnuda, sin ropa de la cintura para abajo. Los análisis indicaron que el cadáver permaneció en el sitio al menos tres semanas.

Las autoridades enfrentaron obstáculos para confirmar la identidad. No fue posible utilizar huellas dactilares. Los investigadores documentaron tatuajes visibles en el hombro y la espalda. También recurrieron a registros dentales.

Un reporte de desaparición presentado por la familia de Lovas permitió avanzar en el caso. La policía envió una pieza dental a Interpol. El organismo confirmó la coincidencia con los registros de la ciudadana húngara en los últimos días.

La causa de muerte no fue esclarecida. Las autoridades descartaron una muerte violenta. El caso no se maneja como un crimen.

Lovas ganó notoriedad en 2021 tras su participación en la edición húngara de The Bachelor. Luego acumuló seguidores en redes sociales. Tiempo después enfrentó un cáncer, situación que afectó su salud mental. Posteriormente se trasladó a Gran Canaria.

A finales de 2024, la mujer fue reportada como desaparecida. La policía la localizó días después en un hotel. En ese momento la describieron como una persona vulnerable.

La investigación señala que la húngara carecía de recursos económicos. Vivía en condición de calle al momento de su muerte. Las autoridades plantean que una inundación causada por tormentas arrastró el cuerpo hasta el lugar donde fue encontrado.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.