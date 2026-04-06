Influencer costarricense expone la realidad de vivir con enfermedad crónica: ‘No siempre te vas a reconocer’

Coco Roper, reconocida creadora de contenido e hija de Lynda Díaz, compartió un conmovedor mensaje sobre los desafíos de vivir con enfermedades crónicas.

La creadora de contenido Coco Roper, hija de la exmodelo costarricense Lynda Díaz, compartió en redes sociales un mensaje sobre cómo es su vida viviendo con condiciones crónicas. Ella enfrenta un cáncer que la ha llevado a pasar por muchas cirugías y atenciones médicas, lo que le provoca tener días buenos y malos.

Hace unos días, decidió enviar un fuerte mensaje sobre cómo es ver su cuerpo y cómo se siente en los días en los que se enferma.

“Hoy me miré en el espejo después de un tiempo… y me sorprendí de lo que vi. Y no lo digo para criticarme. Lo digo para crear conciencia", escribió.

Además, dio a conocer cuáles son los cambios que experimenta con el pasar del tiempo.

“De estar fuerte, con un peso saludable, con color en la piel, a verte diferente y no saber si es cansancio, enfermedad o algo más. De comer normal a sobrevivir con lo que el cuerpo logra tolerar. De dormir seis horas y sentirte llena de energía a dormir 12 y aun así sentirte agotada”, explicó.

Día a día, Coco comparte con sus seguidores los diferentes e intensos tratamientos a los que se debe someter. La mayoría de las veces lo hace desde una posición positiva; esta vez no fue la excepción con un tema que podría ser complicado: el cuerpo de una mujer.

“Y lo más difícil no siempre es lo físico… es aceptar que no siempre te vas a reconocer. Pero aquí está la lección que me sigo recordando: tu cuerpo no es tu enemigo. Está haciendo lo mejor que puede para sostenerte... eso merece respeto, no juicio", finalizó en su mensaje.

Roper agradeció que, aun en medio de las situaciones de dolor que atraviesa, su cuerpo todavía continúe en pie.