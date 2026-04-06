Viva

Influencer costarricense expone la realidad de vivir con enfermedad crónica: ‘No siempre te vas a reconocer’

Dio a conocer la dura realidad que experimenta, desde el agotamiento hasta el cambio en su color de piel.

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Nicole "Coco" Roper, influencer e hija de Lynda Díaz.
Coco Roper, reconocida creadora de contenido e hija de Lynda Díaz, compartió un conmovedor mensaje sobre los desafíos de vivir con enfermedades crónicas. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Coco Roper
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.