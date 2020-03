Sergio Beeche, crítico de cine de la revista Variedades Pop, apunta hacia el mismo ángulo trazado por Ureña. "Esas películas de desastre, distopías o apocalípticas tienden a ser muy gustadas por el simple hecho de que nosotros no lo estamos viviendo. La curiosidad de saber qué pasaría en uno u otro escenario de fatalidad para la humanidad es parte de la pregunta que nunca se querría saber la respuesta: ‘¿qué pasa si eso me sucede a mí?’. Pero, al fin y al cabo, es solo un mundo que vemos en la pantalla y queda distanciado de nuestra propia realidad. Es la paradoja del cine: hay ciertas historias que dicen ‘cómo quisiera estar ahí’ y hay otras en las que se respira con alivio diciendo ‘qué dicha que eso a mí no me toca vivirlo’”.