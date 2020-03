Por ejemplo, la enorme editorial Planeta ofrece de forma gratuita 10 libros, todos ellos best seller y verdaderos éxitos comerciales, entre ellos Los hombres que no amaban a las mujeres, de Stieg Larsson, La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón; El tiempo entre costuras, de María Dueñas; El Código Da Vinci, de Dan Brown, y A todos los chicos de los que me enamoré, de Jenny Han. La decena de libros se puede descargar en esta página.