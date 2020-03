“La gente allá afuera está con una inconsciencia grande del riesgo al que se exponen ellos y a sus seres queridos cada vez que salen a la calle. El fin de semana pasado pensamos en qué podíamos generar para invitar a la gente a que permanezca en casa. Tenemos que entender que la cuestión se puede poner más complicada si no hacemos lo que las autoridades nos están diciendo”, comentó Flor Urbina, un rostro reconocido en el país por su faceta como actriz, cantante y bailarina, pero también por ser juez del programa Dancing with the Stars.