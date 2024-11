‘Gladiador 2′ llega a los cines y los emperadores de la crítica ya dieron su veredicto

Desde que este milenio apenas gateaba, Russell Crowe quedó forjado en el imaginario del público cada vez que alguien piensa en un gladiador. Es por eso que la secuela del mítico metraje de Ridley Scott, más de dos décadas después, cae ante un coliseo expectante y exigente; el cual desea acción en la arena, pero que no se conformará con cualquiera que ose ponerse el traje de Crowe.

Gladiador 2, cinta que llegará a los cines de Costa Rica este jueves 14 de noviembre, retoma la historia años después de la muerte de Máximo (Crowe). Ahora, los focos están en su hijo Lucio, interpretado por Paul Mescal. El nuevo protagonista es sobrino del caído emperador Cómodo, quien fue encarnado en la primera cinta por Joaquin Phoenix.

En esta nueva entrega, Lucio es ya un adulto que busca su identidad con el legado del glorioso Máximo como una enorme presencia en su camino. A medida que las conspiraciones en Roma se intensifican, el joven debe navegar entre las intrigas políticas y la brutalidad de los juegos de la arena, donde los gladiadores son todavía instrumentos de espectáculo y poder.

Durante este trayecto se cruza con Marcus Acacius, protagonizado por Pedro Pascal, quien tendrá un rol importante en el metraje; así como con Macrinus, un astuto e intimidante estratega militar que adquiere un gran poder de influencia sobre Lucio. Este último papel está a cargo de Denzel Washington, uno de los miembros del elenco más aplaudidos por quienes ya han visto el filme.

LEA MÁS: ¿Quiere más Pedro Pascal? Estos son otros títulos para ver a la estrella de ‘The Last of Us’ y ‘The Mandalorian’

Diferencias entre los gladiadores

Para el estreno de Gladiador, Russell Crowe tenía 36 años. El neozelandés había saltado a la fama por su rol en L.A. Confidential (1997). Además, en el año 2000 recibió su primera nominación al Óscar por The Insider. No obstante, se consagró como estrella con el filme de Ridley Scott, que le valió su primera y hasta ahora única estatuilla de la Academia.

Por su parte, Paul Mescal asume el protagonismo de la secuela con 8 años menos que los que tenía su antecesor. Ambos comparten que su participación al mando de Scott les llegó como el trabajo más importante de sus vidas en cuanto a repercusión.

Rusell Crowe y Paul Mescal obtuvieron el papel más sonado de sus carreras bajo la dirección de Ridley Scott. Foto: IMDb

Sin embargo, aunque el Crowe del 2000 y el Mescal de hoy son figuras en ascenso, no estaban en el mismo punto. Mientras que el nacido en Nueva Zelanda ya tenía los atestados que se mencionaron anteriormente, el irlandés empezó a ser reconocido por la televisión, como parte de la serie Normal People (2020).

Crowe venía antecedido por roles en Hollywood como policía o un antiguo bioquímico, caracterizado por su potencia en la puesta en escena. Paul ha desarrollado un perfil interpretativo mucho más dramático, en filmes de estudios independientes; como en su estelar más conocido, Aftersun (2022), en el que interpreta a un padre joven con depresión.

LEA MÁS: Daniel Zovatto: ‘Russell Crowe y yo nos llevamos pura vida’

Además, Russell ha declarado en varias ocasiones que es un actor empírico, cuya actuación ha brillado por la persistencia que ha tenido desde temprana edad.

“Nunca he ido a una escuela de arte dramático o de actuación, la única formación que recibí fue estudiar los textos clásicos durante tres semanas. He actuado desde los seis años. Con el tiempo te vuelves más y más eficiente, imagino, para llegar al interior del personaje que estás interpretando”, dijo Crowe durante una conferencia de prensa en el Festival de Cannes 2016.

Paul Mescal es graduado en Artes Dramáticas por The Lir Academy de Dublin, Irlanda, e incluso, su carrera actoral se dio en mayor medida en el teatro, desde el 2013. Esto lo constató de primera mano el cineasta de Gladiador II.

LEA MÁS: ‘Todos somos extraños’: un dramático romance entre Andrew Scott y Paul Mescal llega a Costa Rica

“Es una dirección diferente. Ambos son teatrales. Paul es en gran medida un actor de teatro, eso es lo suyo. Me preguntó: ‘¿Te gusta el teatro?’ Le dije: ‘No, me quedo dormido’. Y él simplemente se rió”, dijo el director británico en entrevista con The Hollywood Reporter.

El veredicto de los emperadores de la crítica

La actuación de Denzel Washington en 'Gladiador 2' ha sido una de las más aplaudidas por la crítica. Foto: IMDb

Ante el estreno de la cinta en cines comerciales, los emperadores de la crítica especializada ya dictaron su veredicto sobre el filme. Todo indica que, al menos desde este palco, el regreso de Gladiador ha sido visto con buenos ojos.

Gladiador 2 ostenta una calificación del 77% en el tomatómetro del sitio web Rotten Tomatoes. En su homólogo, FilmAffinitty, la cinta acumula 51 reseñas profesionales, de las cuales 35 son positivas, 9 neutras y apenas 7 negativas.

LEA MÁS: Denzel Washington condimenta cada filme y muere por la adrenalina

Peter Bradshaw, de The Guardian es uno de los críticos que se ha mostrado más entusiasmado por la secuela, afirmando que está a la altura del primer filme y destacando la actuación de Mescal.

“El regreso de Scott a la arena romana es algo así como una repetición, pero sigue siendo un espectáculo emocionante y Mescal es un protagonista formidable”, reseñó en el medio británico.

Mientras que Pete Hammond, de Deadline, describió a la película como “un regreso fascinante a uno de los géneros más apreciados de Hollywood, al que se le infunde nueva vida otra vez. Esta es la película para la que se inventó IMAX”.

En una valoración más comedida, Phil de Semlyen, del medio Time Out, comentó: “A pesar de todos sus defectos, es un viaje colosalmente entretenido que nunca escatima esfuerzos para sorprender con su escala y espectáculo”.

Connie Nielsen es una de las dos estrellas, junto a Derek Jacobi, que aparecen en las dos películas de 'Gladiador'. La danesa interpreta a Galeria Lucila, la madre de Lucius y hermana del emperador caído Comodo. Foto: IMDb

Brian Truitt, en su crítica para USA Today, calificó de gran manera la cinta y aseguró que esta cumple en todos los parámetros que debía. Además, es uno de los tantos especialistas que ha alabado la participación de Denzel Washington.

“Hay traición, escándalo, juegos de poder en abundancia y mucha venganza. Washington es una delicia desquiciada”, escribió en su reseña.

LEA MÁS: La diva Connie

Pero, por supuesto, el nuevo largometraje no está para nada exento de comentarios negativos. Si no que lo diga Owen Gleiberman, de Variety.

“Es una sólida obra palomitera, con Denzel Washington tomando el mando como villano, pero en última instancia es una mera sombra de Gladiator”, reseño Gleiberman.

LEA MÁS: Ridley Scott: ‘Millennials no quieren que se les enseñe nada a menos que se lo digan en el celular’

Vikram Murthi fue otro de los que despotricó contra la película, a la que considera una aburrida repetición que “palidece en comparación con la original”.

”Por desgracia, las secuencias de acción de la película, posiblemente el mayor atractivo para el público, hacen poco por distraer la atención de la deslucida narración”, sentenció el crítico de IndieWire.

Finalmente, Kevin Maher, en The Times, aseguró que Gladiador 2 se quedó a medias en su intento de ser una continuación épica. Maher enfatizó en que la cinta no se sostiene por sí sola y depende mucho de su precuela.

“Es un intento disperso, con personajes a medio desarrollar y tramas poco elaboradas que parecen existir solo en diálogo con la película original de Russell Crowe”, aseveró críticamente.