¿Quiere más Pedro Pascal? Estos son otros títulos para ver a la estrella de ‘The Last of Us’ y ‘The Mandalorian’

Sin duda, el actor chileno Pedro Pascal es uno de los actores del momento. El intérprete, de 47 años -quien saltó a la fama dando vida a Oberyn Martell en Game of Thrones y que ha consolidado su carrera encarnando a Joel Miller en The Last of Us-, es una estrella que no para de sorprender.

De hecho, los roles anteriores no son los únicos en los que Pascal se ha lucido. Él ha estado involucrado en otras producciones que vale la pena repasar, sobre todo si usted es fan del intérprete.

A continuación, un repaso por las producciones de Pascal que usted no debería perderse.

La burbuja, película de Netflix Copiado!

Debido a las restricciones de la pandemia, un grupo de actores y actrices se quedan atrapados en una burbuja social en un hotel. Todo eso sucede mientras intentan rodar una película de aventuras sobre dinosaurios voladores.

Triple frontera, película de Netflix Copiado!

Cinco ex veteranos militares y antiguos operativos de las Fuerzas Especiales se reúnen para planificar un asalto a una zona fronteriza poco habitada, ubicada en Sudamérica. El objetivo: robar a un poderoso narcotraficante. El equipo, por primera vez, asumirá una misión en su propio beneficio y no en el de su país.

Fotograma de la película 'Triple Frontera', original de Netflix, protagonizada por Ben Affleck, Oscar Isaac y Pedro Pascal. (Melinda Sue Gordon/Netflix para La Nación)

Superheróicos, película de Netflix Copiado!

Cuando invasores alienígenas secuestran a los superhéroes de la Tierra, sus hijos deben unirse y aprender a trabajar en equipo si quieren salvar a sus padres y al mundo.

Game of Thrones, serie en HBO Max Copiado!

Juego de tronos es la historia de la lucha por un trono, el trono de hierro, forjado con las espadas de los enemigos vencidos. Siete son los reinos de Poniente y muchas las casas que se disputarán la corona: los herederos, los exiliados, los despojados y los actuales regentes.

Pedro Pascal formó parte de la cuarta temporada de 'Game of Thrones' interpretando a Víbora Roja.

The Mandalorian, serie de Disney+ Copiado!

The Mandalorian es una serie ambientada en el universo de Star Wars, la cual que se desarrolla tras la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden. La serie sigue los pasos de Mando, un cazarecompensas perteneciente a la legendaria tribu de los Mandalorianos, un pistolero solitario que trabaja en los confines de la galaxia, donde no alcanza la autoridad de la Nueva República.