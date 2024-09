‘Deadpool & Wolverine’ se coló entre las 15 películas con mayor recaudación en Costa Rica

Con el filme Avengers: Endgame (2019), Marvel alcanzó un pico impresionante de éxito global; sin embargo, al llegar a la cima, no queda más que descender. Con las nuevas películas que sucedieron a su hit de superhéroes, daba la sensación de que, progresivamente, la empresa iba cediendo en el dominio que tuvo sobre las salas de cine durante 15 años.

No obstante, Deadpool & Wolverine, una de sus apuestas más arriesgadas y la primera película exclusiva para adultos de la compañía, los sacó del letargo. Así lo indican los números, pues la cinta ya ha recaudado mundialmente más de $1.300 millones.

La Nación consultó a ROLA Distribución y Promociones S.A., empresa encargada de traer a Costa Rica los estrenos de Marvel, sobre el desempeño de este filme en las salas de cine tica. De acuerdo con ROLA, Deadpool & Wolverine se convirtió en una de las cintas más exitosas a nivel nacional.

La cinta, protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, ya salió de las carteleras del país, luego de permanecer 8 semanas disponible desde su estreno, el 26 de julio. Según datos de la distribuidora, el largometraje vendió más de 350.000 boletos y su recaudación ascendió a los $2,6 millones; es decir, generó aproximadamente ¢1.300 millones.

La empresa de distribución explicó que los rankings de las películas más exitosas son construidos de acuerdo a la recaudación y no a la cantidad de tiquetes. Con esto claro, Deadpool & Wolverine se ubica como la décimo tercera cinta de mayor éxito en Costa Rica. Este dato no es menor, tomando en cuenta que por su clasificación excluye a toda la población menor de edad.

El top 15 está conformado por:

Intensamente 2 (2024) Avengers: Endgame (2019) Super Mario Bros (2023) Avatar: The Way of Water (2022) Avengers: Infinity War (2018) Spider-Man No Way Home (2021) Maikol Yordan de viaje perdido (2014) El rey león, versión Live Action (2019) Toy Story 4 (2019) Mi Villano Favorito 2 (2013) La Era de Hielo 4 (2013) Barbie (2023) Deadpool & Wolverine (2024) Minions (2015) Rápidos y Furiosos 7 (2015)

'Deadpool & Wolverine' significó el regreso a la gran pantalla del mítico mutante, interpretado por Hugh Jackman. Este personaje había muerto en 'Logan' (2017). Foto: IMDb

Pero el boom que representa la mancuerna Reynolds y Jackman se aprecia mucho mejor si se contrasta únicamente con filmes de la misma compañía. En el ranking taquillero de Marvel en Costa Rica, Deadpool & Wolverine solo es superado por Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War y Spider-Man No Way Home.

En detalle, las 10 cintas de Marvel más vistas en el país son:

Avengers: Endgame (2019) Avengers: Infinity War (2018) Spider-Man No Way Home (2021) Deadpool & Wolverine (2024) The Avengers (2012) Capitana Marvel (2019) Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022) Iron Man 3 (2013) Spider-Man 2: Far From Home (2019) Black Panther (2018)

El tambaleo de Marvel

Para poner más en contexto los números y el tambaleo que vivió Marvel en los últimos años, hay que tener claro la composición del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Este concepto recoge la lista de filmes y series del gigante del mundo de los cómics, la cual arrancó con Iron Man (2008).

Marvel lleva más de una década reinando en los cines del mundo. Foto: Jeffrey Zamora (Jeffrey Zamora)

Con el auge de estas películas, el UCM se tornó casi en un fenómeno de estudio. A raíz de esto, las series y películas se han clasificado por fases y, actualmente, se está desarrollando la número cinco.

Si regresamos al top de las películas más vistas en Costa Rica, se puede constatar que las dos primeras corresponden a la Fase 3, la cual inició con Capitán América: Civil War (2016) y finalizó con Spider-Man 2: Far From Home (de 2019 y que se encuentra también en el ranking).

A partir de aquí comenzó un descenso en la recaudación de Marvel. Si bien la cuarta etapa del UCM tiene éxitos como Spider-Man No Way Home (2021) y Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022), mayormente está conformada por títulos que pasaron desapercibidos en la taquilla como Thor: Love and Thunder o Eternals.

Esta tendencia a la baja se confirmó con la fase cinco, que inició en 2023 con Ant-Man and The Wasp: Quantumania. De acuerdo con ROLA, esta película vendió aproximadamente 133.000 boletos en Costa Rica, un 60% menos que Deadpool & Wolverine.

El año pasado Marvel estrenó tres películas. 'The Marvels' fue de lejos la que menos entradas vendió en Costa Rica. Foto: IMDb

Posteriormente, Guardianes de la Galaxia 3 (2023) significó un repunte al vender 245.000 tiquetes; pero tampoco le alcanzó para meterse entre las más taquilleras; el estándar al que Marvel estaba acostumbrado.

El punto más bajo llegó a finales de 2023 con The Marvels, la cual vendió apenas 47.000 boletos. Para alegría de la empresa, propiedad de Disney, Deadpool & Wolverine se convirtió en la primera película de la Fase 5 en entrar al top taquillero.

Ahora, solo quedará ver si esto fue una circunstancia atípica gestada por la resurrección cinematográfica de Guepardo y el carisma del irreverente Deadpool. Las próximas películas a estrenarse por parte de Marvel son Capitán America: Brave New World y Thunderbolts, ambas programadas para llegar a los cines en 2025.