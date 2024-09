‘Deadpool & Wolverine’ llegará pronto a Disney Plus

Rompió récords de taquilla, recibió elogios por parte de la crítica especializada y se convirtió en una de las películas más exitosas en la historia de Marvel. Ahora, Deadpool & Wolverine dará su siguiente paso y llegará pronto al streaming.

Según reportaron medios internacionales como Wealth y When to Stream, el filme estaría disponible en Disney Plus a partir del 1.° de octubre. Sin embargo, hasta el momento, ni Marvel ni Disney Plus han confirmado la fecha exacta en que la cinta podrá verse desde casa, por lo que el lanzamiento digital podría extenderse hasta noviembre.

Deadpool & Wolverine sigue la historia de Wade Wilson, quien encarna a Deadpool, cuando decide dejar atrás su pasado como el antihéroe. A pesar de su determinación, los planes cambian repentinamente porque debe enfrentar una batalla para salvar a la humanidad, lo que lo obliga a ponerse su traje y aliarse con alguien de quien nunca pensó necesitar ayuda: Wolverine.

Desde su estreno en cines, el pasado 25 de julio, la cinta recaudó $438,3 millones a nivel global y tuvo una valoración positiva de 80% en el sitio Rotten Tomatoes, en parte por las actuaciones de Ryan Reynolds (Deadpool) y Hugh Jackman (Wolverine). Esta fue la primera cinta del universo Marvel clasificada exclusivamente para adultos.