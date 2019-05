Sin fecha para estreno en Costa Rica, otras cintas de carácter independiente también esperan recoger aunque sea una fracción de la taquilla veraniega. Una es Yesterday, una comedia musical de Danny Boyle sobre un músico muy singular, que mientras lucha por alcanzar el éxito se da cuenta de que es la única persona en el mundo capaz de recordar a Los Beatles. También destacan dos visiones notables y altamente personales en The Farewell, de Lulu Wang, y The Last Black Man in San Francisco, de Jimmie Fails.