‘Avatar’, ‘Los Increíbles’, ‘Daredevil’, ‘Star Wars’ y más anuncios importantes de Disney en la D23

La convención D23 es una de las más esperadas por los fans de series y películas, y no es para menos, ya que durante su realización la compañía Disney hace los anuncios más importantes sobre las producciones en las que están trabajando con las firmas Marvel, Star Wars, Disney y Disney Pixar. En su primera jornada de este 2024, que se realizó el viernes 9 de agosto, las noticias fueron impactantes.

En esta edición, que se lleva a cabo desde el viernes hasta el domingo 11 de agosto en la ciudad de Anaheim, California, el gigante del entretenimiento anunció estrenos y producciones en desarrollo.

Las noticias comenzaron con la fecha de estreno de la esperada Toy Story 5, que llegará a las salas de cine el 19 de junio de 2026. En el ámbito de las películas de animación, hay otros proyectos en marcha, como Los Increíbles 3, Frozen 3 y Moana 2, que también verán la luz en 2026.

En el caso de Moana 2 se estrenó el tráiler que continúa las aventuras de la chica polinesia. Por otro lado, Los Increíbles 3 está en desarrollo en Pixar, con el guionista y director Brad Bird a cargo. En cuanto a Toy Story 5, se reveló que los juguetes deberán luchar contra dispositivos tecnológicos por la atención de los niños y niñas.

Otra película que llegará es Hoppers, que narra la historia de un humano y un castor que intercambian cerebros. Además, se anunció Dream Productions, una serie basada en el universo de Intensamente, en la que los sueños de Riley se hacen realidad.

Los anuncios de Marvel y Star Wars en la D23 de Disney

Ya se había anunciado que la franquicia Avengers tendrá nuevas entregas: Doomsday y Secret Wars (en la que Robert Downey Jr. interpretará a Doctor Doom). Además, en la D23 se confirmó que los hermanos Anthony y Joseph Russo serán los directores. También se dio a conocer que Laura Karpman será la compositora de Captain America: Brave New World.

Una nueva entrega de Marvel es Daredevil: Born Again. En la presentación estuvo parte de su elenco, como los actores Charlie Cox, Jon Bernthal y Deborah Ann Woll. También se anunció Ironheart. Ambas producciones están previstas para estrenarse en 2025.

Otra de las sorpresas en la convención fue el estreno del tráiler de Lego Star Wars: Rebuild The Galaxy, una serie animada en la que Gaten Matarazzo (Stranger Things) prestará su voz al personaje Sig Greebling. Además, The Mandalorian and Grogu marcará el regreso de la franquicia Star Wars a la gran pantalla. Esta película se encuentra en proceso de filmación.

Más sorpresas en la D23 de Disney

El propio James Cameron fue el encargado de revelar el título de la tercera entrega de Avatar, que llevará por nombre Avatar: Fire and Ash y se estrenará el 19 de diciembre de 2025.

En otros anuncios inesperados, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan aparecieron juntas para desvelar que Freakier Friday será el nombre final de la secuela de Freaky Friday, la cinta que protagonizaron en 2003.

Finalmente, Jared Leto, Jeff Bridges y Greta Lee se unieron para mostrar un video de Tron: Ares y revelar que la banda estadounidense de rock Nine Inch Nails será la encargada de la banda sonora de la película.

El director James Cameron fue el encargado de revelar el título de la tercera entrega de Avatar, que llevará por nombre 'Avatar: Fire and Ash'. (Captura de pantalla)

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan sorprendieron al presentar juntas en la D23 de Disney la secuela de 'Freaky Friday', que habían protagonizado en el 2003. (JESSE GRANT/Getty Images via AFP)