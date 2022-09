D23 Expo: ‘Intensamente 2′, ‘Iwájú’, ‘Mufasa’, ‘Wish’ y más estrenos de Pixar y Walt Disney Studios

La primera jornada del fin de semana de la D23 Expo, en Anaheim, no pecó de modesta: todo lo contrario. Acuerpado por una legítima constelación de estrellas de Hollywood, The Walt Disney Studios reveló el viernes 9 de setiembre su calendario de estrenos de cine y streaming para los próximos dos años, el cual incluye largometrajes y series de Disney Live Action, Pixar y Walt Disney Animation Studios.

El estudio botó la casa por la ventana y puso sobre el escenario del centro de convenciones de esta ciudad californiana a buena parte del talento artístico que prestó sus voces en distintos títulos animados venideros o bien que estelarizará parte de películas que apuntan a lo más alto de la taquilla planetaria. No es cuento: entre los invitados a promocionar los lanzamientos estuvieron pesos pesados como Gal Gadot, Jamie Lee Curtis, Amy Poehler, Ariana DeBose, Jude Law, Amy Adams, Patrick Dempsey, América Ferrera, Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid y Lucy Liu.

Miles de fanáticos hicieron fila con tal de hacerse con uno de los preciados espacios en la presentación, en la que se revelaron afiches, se mostraron adelantos hasta entonces inéditos y se confirmaron noticias que desde hacía semanas eran materia de especulación en redes sociales y sitios especializados.

En el apartado de live action llama la atención que Disney jugó a la segura, pues en vez de buscar desarrollar al menos una historia original y nueva, el estudio optó por solo adaptar a este formato muchos de sus animados más emblemáticos o bien darle continuaciones a historias que ya probó con éxito. Eso sí, quienes sí le apostaron fuerte a descubrir y desarrollar nuevas narrativas fueron Pixar y Disney Animation. Al final, quedó la sensación de un muy buen calculado balance entre la IP debutante y la ya consolidada.

En total se abordaron 15 títulos, los cuales repasaremos a continuación:

DISNEY LIVE ACTION Copiado!

1. ‘Abracadabra 2′ (Disney+)

Continuación de la recordada película de los años 90, esta nueva cinta trae de vuelta, 29 años después, al trío de protagonistas del filme original, enfundadas otra vez en trajes e intenciones de brujas: Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy.

Se estrena el 30 de setiembre en el servicio de streaming.

'Abracadabra 2'. (Cortesía de Disney /Cortesía de Disney)

2. ‘Desencantada’ (Disney+)

Continuación del éxito cinematográfico Encantada, la idílica, divertida y muy musical historia de Giselle, la doncella del mundo de fantasía que cruza a la extraña dimensión que llamamos “la vida real”, se retoma 15 años después, cuando ella, y su esposo, Robert, se mudan lejos de la ciudad en pos de encontrar su “y vivieron felices para siempre”.

Todas las estrellas originales regresan a sus personajes: Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden e Idina Menzel. A ellas se unen las incorporaciones de Maya Rudolph, Gabriella Baldacchino, Yvette Nicole Brown y Jayma Mays.

Se estrena el 24 de noviembre.

'Desencantada'. (Cortesía de Disney /Cortesía de Disney)

3. ‘Peter Pan y Wendy’ (Disney+)

Un nuevo abordaje a una de las historias venidas de la literatura a las que Disney le ha sacado tremendo provecho desde siempre. Esta película equipara el protagonismo de Wendy con el del niño que nunca creció, además de que explora los orígenes de la rivalidad entre Peter y el Capitán Garfio.

En la presentación estuvieron presentes los estelares del reparto: Alexander Molony (Peter Pan), Ever Anderson (Wendy), Alyssa Wapanâtahk (Tiger Lily) y el nuevo Capitán Garfio: Jude Law.

Llegará al streaming en el 2023.

'Peter Pan y Wendy' (Cortesía de Disney /Cortesía de Disney)

4. ‘Haunted Mansion’

Después de una adaptación poco memorable del 2003, con Eddie Murphy, Disney vuelve a darle la oportunidad a una de las atracciones más populares de sus parques de diversiones para inspirar su propia película. Así, esta comedia de horrores se dio gusto recreando el aire tétrico de una mansión embrujada, además de llenar la cámara con cameos de famosos, entre los que destaca la proclamada reina del terror, Jamie Lee Curtis, quien se presentó en la convención y sin necesidad de decir una sola palabra cosechó una ovación más que merecida.

El filme se estrena en una fecha aún por anunciar del 2023 pero es muy probable que salga a finales de octubre, en cercanía al Halloween.

5. ‘Mufasa: El rey león’

Continuación de película del 2019, se trata más bien de una precuela, pues cuenta cómo es que el león Mufasa llegó a convertirse en el rey de los animales africanos y luego padre de Simba. Es dirigida por el aclamado cineasta Barry Jenkins y usa las mismas técnicas de animación digital hiper realista que se emplearon en las resientes revisiones de El rey león y El libro de la selva.

'Mufasa' (Cortesía de Disney /Cortesía de Disney)

6. ‘Blanca Nieves’

El filme reimagina el clásico animado sobre el que Walt Disney construyó su imperio. Sus estrellas, Rachel Zegler (Blanca Nieves) y Gal Gadot (la Reina Malvada) mostraron en exclusiva en la convención un adelanto de la película, que se estrenará en el 2024. Está de más decir que la presencia de Gadot fue uno de los puntos altos de la jornada, pues el público celebró tener por primera vez en la tierra de Disney a la Mujer Maravilla (ustedes entienden).

7. ‘La Sirenita’

El director Rob Marshall se hizo presente en la D23 Expo para compartir una escena de la nueva versión del querido clásico animado. Previsto para estrenarse a mediados del 2023, el filme tuvo el reto de recrear con actores de carne y hueso la magia del reino submarino de la princesa Ariel, quien es interpretada en esta ocasión por la actriz Halle Bailey. También se confirmó que Melissa McCarthy es Ursula y Javier Bardem hace al rey Tritón, además de que Alan Menken y Lin-Manuel Miranda escribieron cuatro nuevas canciones, las cuales se unirán a las piezas de la Sirenita que ya todos conocemos de memoria.

PIXAR ANIMATION STUDIOS Copiado!

8. ‘Elemental’

Durante la pandemia, los filmes originales de Pixar que estaban previstos para el cine asumieron la tarea de posicionar a la plataforma Disney+. Por eso, qué bien se siente volver a enfrentarse a una historia original de Pixar en la pantalla grande.

Elemental se estrenará en junio del 2023. Su premisa es alucinante y cautivadora por igual: una ciudad en las que los habitantes personifican a alguno de los elementos fundamentales: fuego, agua, tierra y aire. El cómo Elber, una aguerrida chica de fuego, y Wade, un despreocupado joven de agua, aprenden a relacionarse y convivir da pie a una historia que respira tolerancia. Los actores que le dan voz a estos personajes, Leah Lewis y Mamoudou Athie, premiaron a los entusiastas espectadores con afiches de la película.

'Elemental' es la historia de Elber y Wade. (Cortesía de Disney /Cortesía de Disney)

'Elemental' (Cortesía de Disney /Cortesía de Disney)

9. ‘Win or Lose’ (Disney+)

Primera serie original de Pixar para Disney+ (sin contar cortos). Su historia es tan aterrizada que engancha fácil, al presentarnos a los Pickles, un equipo de softball estudiantil durante la semana previa a su partido definitorio del campeonato. Cada episodio está centrado en un personaje distinto, mostrando el mismo período de tiempo desde perspectivas muy diferenciadas.

Se estrenará en el 2023.

Imagen promocional de la serie 'Win or Lose', de Pixar. (Cortesía de Disney /Cortesía de Disney)

10. ‘Elio’

De los adelantos más alabados de la presentación y que sembró mayores expectativas de cara al estreno de la película, fechado para el 2024.

En esta historia, Pixar se lanza con todo en modo espacial, al poner a un niño con dificultades para relacionarse con otras personas en el espacio exterior, donde sin proponérselo será el embajador de la humanidad frente a una delirante gama de especies extraterrestres. En la versión en inglés, Yonas Kibreab da su voz a Elio, mientras que la actriz América Ferrera hace lo propio con Olga, la madre del niño espacial.

Imagen promocional de 'Elio', de Pixar. (Cortesía de Disney /Cortesía de Disney)

11. ‘Intensamente 2′

Una de las cintas más aclamadas de Pixar recibirá una muy merecida segunda parte. La estrella de Intensamente, Amy Poehler (Joy) se presentó de sorpresa en la D23 para soltar unos muy contados y bien medidos datos sobre la secuela, que actualmente está en producción: la historia volverá a desarrollarse dentro de la mente de Riley, quien esta vez está en plena adolescencia; nuevas emociones entrarán en escena, y el estreno será a mediados del 2024.

'Intensamente 2', de Pixar. (Cortesía de Disney /Cortesía de Disney)

WALT DISNEY ANIMATION STUDIOS Copiado!

12. ‘Zootopia+’ (Disney+)

A estrenarse el próximo 9 de febrero, se trata de una serie de cortometrajes ambientados en la ciudad de mamíferos que vimos en el largometraje original. Por ahora solo ocupa saber esto: uno de los episodios está dedicado a una cena romántica de la burocrática pareja de perezosos... ¡Vendido!

13. ‘Iwájú' (Disney+)

En lo personal, este fue el anuncio que más me ilusionó, tanto por lo inesperado como también por lo necesario.

Primera coproducción de Disney Animation con otro estudio, esta serie original se hizo en colaboración con la compañía de cómics Kugali, fundada por tres jóvenes africanos. Desarrollada por Olufikayo Ziki Adeola, Hamid Ibrahim y Tolu Olowofoyeku, la historia se da en una versión futurista de Lagos, la capital de Nigeria. Ahí, dos adolescentes, Tola, proveniente de la élite económica, y Kole, quien es parte de la población menos favorecida, verán sus vidas entrelazarse.

Se lanzará el próximo año en la plataforma de streaming.

Kole y Tola, personajes centrales de la serie 'IwáJú'. (Cortesía de Disney /Cortesía de Disney)

14. ‘Un mundo extraño’

La gran apuesta animada de Disney para despedir el 2022 (se estrena el 23 de noviembre), es una fantástica aventura familiar en la que tres generaciones de exploradores deberán entenderse y tolerarse con tal de escapar con vida de una tierra salvaje y en la que cada criatura es más peligrosa que la anterior.

Se trata de la película animada 61 de Disney y su elenco de voces es un lujo: Jake Gyllenhaal (Searcher Clade), Dennis Quaid (Jaeger Clade), Jaboukie Young-White (Ethan Clade), Lucy Liu (Callisto Mal) y Gabrielle Union (Meridian).

En la D23 Expo se compartió esta imagen de 'Un Mundo Extraño', de Walt Disney Animation Studios.

15. ‘Wish’

No es cualquiera la película animada que Disney escoge para ser su símbolo en el año del centenario. Por esto, está de más decir que hay mucha fe depositada en el desempeño de Wish, a estrenarse en la primera parte del 2023.

Después de ver por décadas a los personajes de Disney pedirle a las estrellas que les concedan un deseo, el asunto se torna serio cuando nos ubicamos en el Reino de las Rosas, el lugar donde literalmente los deseos se tornan en realidad. Ahí, Asha (Ariana DeBose), una muchacha preocupada por un peligro que se cierne sobre su comunidad, pide con tanta vehemencia su deseo que las fuerzas del cosmos le responden enviándole una pequeña y juguetona masa de energía llamada... pues Estrella, obvio.

Acuérdense en un año de mi advertencia: esa Estrella será el equivalente de Baby Yoda para efectos del comercio y no habrá una casa con hijos en edades escolares donde no se le vea en peluches, cuadernos, prendas, calcomanías, o cualquier producto (original o no) propenso a la ternura de Disney.

Acá una imagen de 'Wish', de Walt Disney Animation Studios. (Cortesía de Disney /Cortesía de Disney)