D23: Disney inicia su convención con tributos a Chadwick Boseman y las estrellas de ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Frozen’

Después de casi tres años de ausencia, Disney se encontró a lo grande con sus fanáticos más empedernidos y dedicados en la edición 2022 de su convención D23 Expo, la cual se inició este viernes 9 de setiembre en el Anaheim Convention Center, en California.

El presidente de la compañía del ratón, Bob Chapek, dio la bienvenida a 5000 visitantes que lograron un espacio en el salón de presentaciones de la convención, donde anticipó algunas de las sorpresas que se irán revelando a lo largo del fin de semana, tanto de las distintas divisiones de cine y televisión, como también de parques de atracciones y experiencias.

En la Expo D23, de Disney, se presentó el elenco de las obras de Broadway de 'Aladdin', 'El rey león' y 'Frozen'. Foto: Cortesía de Disney (Craig Sjodin/The Walt Disney Company)

La celebración coincide con el inicio de la fiesta de 100 años de Disney, que se extenderá a lo largo de todo el 2023. Por esto, y porque la masiva reunión de fanáticos no se realizó durante la pandemia, las expectativas son enormes previo a los paneles en los que Marvel Studios, Lucasfilm, Pixar y Disney Animation anunciarán sus planes de cara a los próximos años.

El acto inaugural dio paso a la celebración de las Leyendas Disney, reconocimientos que se hacen anualmente desde 1987 a figuras que han tenido un impacto en la misión de entretenimiento del conglomerado. La camada 2022 de leyendas estuvo jefeada por el elenco de Frozen, además de incluir la inducción póstuma y emotiva del recordado actor Chadwick Boseman, referente absoluto de la cinematografía de Marvel.

Los honores hicieron ver muchas caras conocidas de la audiencia, como fue el caso de los actores Ellen Pompeo y Patrick Depmsey, por siempre asociados a sus papeles estelares del incombustible drama televisivo Grey’s Anatomy (producido por la cadena ABC, que es parte de la familia Disney). Pompeo tomó de primera el escenario para hablar de la importancia de contar historias, mientras que Dempsey explicó como el reconocimiento que el dio la serie le facilitó crear una fundación, en su natal Maine, que trabaja en atención psicológica y emocional a pacientes de cáncer, a partir de las vivencias de su madre con esa enfermedad.

También se le dio el grado de Leyendas Disney a los actores principales de la serie de comedia blackish, Anthony Anderson y Tracie Ellis Ross, quienes rompieron el protocolo formal de la gala para tomarse sus respectivos selfies con Chapek, incluso pidiéndole el mandamás que sostuviera por ellos la estatuilla. Aquella espontaneidad de parte de dos actores, que se cuentan entre los más queridos de la televisión estadounidense, fue celebrada a lo grande por los presentes.

Doris Hardoon, responsable de supervisar la construcción del parque de Disney en Shanhai, recibió un homenaje en la ceremonia de Leyendas Disney. FOTO: Cortesía de Disney (Image Group LA/The Walt Disney Company)

Uno de los grupos más celebrados fue el cuarteto de voces principales de la franquicia animada Frozen: Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff y Josh Gad. Groff (Kristoff), estrella además del musical ‘Hamilton’, recordó cómo siendo un joven gay, las películas de Disney fueron su refugio e inspiración. Bell (Princesa Ana) se disculpó con todos los padres y madres de familia que han debido escuchar en repetición cientos de veces las canciones del filme animado, mientras que Menzel (Elsa) lució sus talentos vocales con una breve interpretación de la canción más Disney de todas, When You Wish Upon a Star. Sin embargo, quien se robó el show fue Gad (Olaff), quien agradeció alcanzar el título de leyenda a los 41 años, y recordó cuando con 18 años fue rechazado para trabajar en uno de los rides del parque de Disney, en Orlando.

Si bien no tienen el grado de reconocimiento público de las estrellas hollywoodenses, Disney también premió a figuras que no están delante de la cámara, como el productor cinematográfico Don Hahn, el ya fallecido abogado Bob Foster, quien negoció a nombre de Walt Disney en los años 60 los terrenos en Florida donde más tarde se construiría el faraónico complejo turístico de la compañía en Orlando; los ingenieros Robert Coltrin, quien diseñó muchas de las atracciones mecánicas de los parques, y Doris Hardoon, responsable de supervisar la construcción del parque de Disney en Shanhai, y el productor musical Chris Montan.

Durante la ceremonia de Leyendas Disney también se reconoció el trabajo del ingeniero Robert Coltrin, quien diseñó muchas de las atracciones mecánicas de los parques Disney. FOTO: Cortesía de Disney (Image Group LA/The Walt Disney Company)

El cierre quedó para el reconocimiento a Boseman, el cual fue recibido por su hermano, el predicador Derrick Boseman. En su discurso recordó como Chadwick cumplió siempre a su palabra, incluso filmando algunas de sus escenas más difíciles como Pantera Negra mientras pasaba por el tratamiento de quimioterapia, y tuvo palabras de elogio para sus padres, pues “se necesita de un rey y una reina para hacer un rey”.

La convención seguirá este viernes con los paneles de Pixar y Disney Animation, y el sábado llegará una de las presentaciones más esperadas, cuando las cabezas de Marvel, Lucasfilm y 20th Century Fox revelen sus sorpresas para cine y streaming.