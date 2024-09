Algunos son ‘feos’ y otros ‘bellos’: Estos son los actores de la nueva película apocalíptica de Netflix

Una sociedad futurista en la que las personas “feas” deben someterse a una cirugía a los 16 años para embellecerse y evitar el caos en la humanidad. De eso trata Los feos, nueva película de Netflix que se ubica entre las más vistas de la plataforma de streaming en Costa Rica.

La protagonista de este filme es Joey King, quien interpreta a Tally, una joven “fea” que se escapa antes de su cirugía obligatoria para buscar a una amiga desaparecida. Al principio, se niega a someterse al procedimiento quirúrgico porque, después de la operación, las personas cambian de personalidad para adaptarse al concepto que tienen de perfección.

Joey King ya había participado en otros proyectos de Netflix, como la trilogía de El stand de los besos (2018). También apareció en producciones de suspenso y terror, como El conjuro (2013) y la serie The Act (2019), en la que protagonizó la historia de Gipsy Rose durante el juicio en el que fue condenada por el asesinato de su madre.

En Los feos, el interés romántico de Tally es David, interpretado por Keith Powers. Este actor estadounidense había tenido pequeños papeles en las series Pretty Little Liars y Fear the Walking Dead, pero su rol más destacado lo obtuvo en esta producción de Netflix.

En el elenco de Los feos también sobresale Laverne Cox, quien dio vida a Dr. Cable. Esta actriz estadounidense saltó a la fama cuando hizo el rol de Sophia Burset en Orange is the New Black (2013), el programa sobre mujeres privadas de libertad, con el que hizo historia al convertirse en la primera persona abiertamente transexual en ser nominada a un premio Emmy.

Otra de las estrellas del filme es Chase Stokes, quien da vida a Peris, un amigo de Tally tres meses mayor que ella y que sí se somete a la cirugía obligatoria. Antes de asumir este papel, Stokes fue John B en la serie Outer Banks y también apareció brevemente en Stranger Things como Reed.

Finalmente, Brianne Tju interpreta a Shay en Los feos. Esta actriz comenzó su carrera como Alex en la serie de Disney Channel Liv and Maddie y luego obtuvo roles en Light as a Feather y Terror a 47 metros.

Esta película apocalíptica original de Netflix, dirigida por McG, está basada en la novela homónima del 2005 de Scott Westerfeld.

Laverne Cox y Joey King son las actrices con más trayectoria en 'Los feos' de Netflix. (Netflix)