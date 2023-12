Gypsy Rose, condenada por el asesinato de su madre tras años de abusos, obtiene libertad condicional

La trágica narrativa de Gypsy Rose Blanchard envuelve un oscuro panorama de abuso, manipulación y un crimen impactante: el asesinato de su madre, perpetrado con el objetivo de emanciparse y forjar una relación con su novio, Nicholas Godejohn.

El compañero sentimental de Gypsy Rose perpetró, con la colaboración de esta, el homicidio de su madre el 10 de junio del 2015.

Este caso generó conmoción a nivel global, dividiendo opiniones entre aquellos que consideran a Gypsy Rose como una víctima de su madre, Dee Dee Blanchard, quien fabricaba enfermedades ficticias, y otros que cuestionan su manera de liberarse de esa situación.

¿Quién es Gypsy Rose?

Gypsy Rose nació el 27 de julio de 1991 en Nueva Orleans, Luisiana: una niña saludable en sus primeros días. Sin embargo, desde una edad temprana, su existencia estuvo marcada por supuestas dolencias y los maltratos infligidos por su progenitora, Dee Dee Blanchard.

Según los expertos médicos que estudiaron el caso, Dee Dee padecía el síndrome de Munchausen por poder, una condición en la cual un cuidador inventa síntomas o induce afecciones reales para hacer parecer que el menor está enfermo, según detalla el portal especializado Medlineplus.

De acuerdo con esta perspectiva, la señora Blanchard afirmaba que su hija sufría diversas enfermedades crónicas como leucemia, asma, epilepsia y trastorno neuromuscular, entre otras. También falseaba la edad mental y física de Gypsy, asegurando que era mucho más joven de lo que realmente era.

A medida que Gypsy crecía, se sometió a innumerables consultas médicas. Cuando los médicos comenzaban a indagar profundamente sobre su salud, Dee Dee cambiaba de profesional y de hospital. Además, le prohibió asistir a la escuela y relacionarse con jóvenes de su edad.

Las supuestas múltiples enfermedades y discapacidades de Gypsy suscitaron la ayuda de varias organizaciones benéficas, entre ellas Make a Wish, dedicada a cumplir los deseos de menores con enfermedades terminales. Gracias a esto, Gypsy pudo viajar a los parques de Orlando, Estados Unidos, y a una residencia en Misuri, donde vivió con su madre hasta su trágica muerte.

Según relató Gypsy al programa de televisión estadounidense 20/20, se percató de las exageraciones de su madre en cuanto a sus enfermedades, pero no se atrevió a cuestionarla.

A medida que Gypsy crecía, buscaba conexiones con personas de su edad, recurriendo a internet como único medio para lograrlo. Fue así como conoció a Nicholas Godejohn en una sala de chat en línea.

Inicialmente, su relación era amistosa, pero con el tiempo evolucionó hacia el amor, consolidándose en 2012, cuando Gypsy Rose rondaba los 19 años. Sin embargo, surgieron complicaciones debido a la distancia, ya que Godejohn residía en Wisconsin, mientras que Gypsy Rose y su madre, Dee Dee Blanchard, vivían en Missouri.

Gypsy Rose obtendrá la libertad condicional este jueves 28 de diciembre.

No obstante, en 2015, tuvieron su primer encuentro clandestino en una sala de cine, planificando simultáneamente el asesinato de la madre de Gypsy como la única vía para estar juntos.

Gypsy Rose asesina a su madre

El fatídico 10 de junio del 2015, el asesinato de Dee Dee tuvo lugar en la residencia de los Blanchard en Springfield, Missouri.

Según los informes y testimonios presentados durante el juicio, Gypsy Rose proporcionó a Godejohn detalles específicos sobre la rutina de su madre, incluyendo la ubicación de objetos y la disposición de la casa. Esa noche, Godejohn llegó al hogar de los Blanchard y apuñaló a la madre de su novia mientras dormía en su cama.

Luego del acto, la pareja fugitiva se refugió en Wisconsin, donde fueron ubicados días más tarde. Durante su escapada, Gypsy Rose utilizó las redes sociales para comunicar el asesinato de su madre y su propia desaparición, lo que llevó a las autoridades a iniciar una investigación.

Ambos fueron arrestados y extraditados a Missouri para enfrentar acusaciones relacionadas con el asesinato. Durante el juicio, Gypsy se declaró culpable de conspiración para cometer asesinato en segundo grado, recibiendo una condena de 10 años de prisión. Por su parte, Godejohn fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua.

Según informó el medio TMZ, se espera que Gypsy Rose sea liberada anticipadamente gracias a la obtención de libertad condicional, programada para este 28 de diciembre, tres años antes de la fecha original de liberación, según el Departamento Correccional de Missouri.

¿Gypsy Rose experimenta remordimientos por matar a su madre?

En una reciente entrevista con la revista People, Gypsy Rose expresó su pesar por los eventos del 2015: “Nadie me oirá jamás decir que me alegro de que esté muerta o que estoy orgullosa de lo que hice. Lo lamento todos los días... ella no se merecía eso”.

Además, concluyó revelando que en algún momento intentó escapar de su hogar, pero su madre lo impidió: “Puso documentación diciendo que yo era incompetente y que ella tenía un poder sobre mí”.

