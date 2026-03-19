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Chilena narró el tormento que vivió en Costa Rica: ‘No lo soporté’

Aunque viajó con mucha ilusión, la joven expuso varios factores que convirtieron su viaje en una mala experiencia

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Por Fátima Jiménez
Chilena en Costa Rica
Una usuaria de TikTok chilena reveló lo peor de su voluntariado en Costa Rica. En el relato los ratones fueron protagonistas. (Tomada de redes sociales)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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