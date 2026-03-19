Chilena narró el tormento que vivió en Costa Rica: ‘No lo soporté’

Una usuaria de TikTok chilena reveló lo peor de su voluntariado en Costa Rica. En el relato los ratones fueron protagonistas.

Una usuaria chilena de TikTok, identificada como Carolina Almendra, compartió en la plataforma su mala experiencia durante un voluntariado en Costa Rica.

“Todo parte cuando bien pendeja, se me ocurre viajar sola y hacer un voluntariado en un refugio de perritos”, relató la joven al inicio de su video.

Almendra explicó que viajó a Sámara, Guanacaste, para participar en un voluntariado en un refugio de perros, pero desde su llegada notó diversas irregularidades en el lugar donde se hospedaba.

Según contó, su habitación no tenía techo, sino una lona. Dormía en la cama superior de un camarote y podía ver cómo una iguana caminaba a diario sobre la lona.

“Con la iguana todo bien, la verdad aquí es parte del paisaje, el problema empieza cuando veo a todos los ratones que vivían en la cocina... Pinches ratones estaban por todas partes, lo peor era que estaban al lado de donde yo tenía que cocinar mi comida”, comentó.

La joven añadió que, al quinto día del voluntariado en Costa Rica, decidió “largarse”, pues no soportó “vivir con los ratones”.

Aun así, destacó que pudo despedirse de los perritos y de una amiga que conoció durante su estadía, antes de encontrar otra oportunidad de voluntariado.

“La verdad la pasé mal, pero estoy agradecida de poder haber conocido a los perritos”, concluyó.