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Chayanne, Junior H y más: esta es la agenda cultural imperdible del fin de semana

El itinerario cultural también incluye recitales de poesía, teatro, comedia, talleres creativos y actividades gratuitas en distintos puntos de Costa Rica

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Por Fátima Jiménez
Agenda cultural
Chayanne y Junior H lideran una variada agenda cultural que incluye conciertos, teatro y actividades gratuitas este fin de semana en Costa Rica. (Elaborada por LN)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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