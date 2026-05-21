Chayanne, Junior H y más: esta es la agenda cultural imperdible del fin de semana

Chayanne y Junior H lideran una variada agenda cultural que incluye conciertos, teatro y actividades gratuitas este fin de semana en Costa Rica.

El regreso de Chayanne al Estadio Nacional y la presentación de Junior H en Pedregal encabezan la cartelera de este fin de semana, acompañados por un concierto gratuito dedicado al saxofón y una variada oferta que incluye teatro, comedia, recitales, talleres y tributos musicales.

Costa Rica se prepara así para días cargados de música, espectáculos y actividades culturales para todos los gustos.

Chayanne regresa a Costa Rica con su ‘Bailemos Otra Vez Tour’

El cantante puertorriqueño Chayanne regresará a Costa Rica como parte de su gira Bailemos Otra Vez Tour, con la que ha recorrido distintos países de América Latina y Estados Unidos, reafirmando su vigencia en la música pop y el cariño de su público.

La cita será este viernes 22 de mayo en el Estadio Nacional, en La Sabana, a partir de las 7 p. m. El espectáculo promete un recorrido por sus mayores éxitos, así como por sus nuevas canciones.

La presentación genera altas expectativas entre sus seguidores, quienes esperan un show cargado de energía, coreografías y una producción de primer nivel, características que han marcado la trayectoria del artista. Además, se anticipa una puesta en escena que combine nostalgia y actualidad, consolidando una noche especial para varias generaciones de fanáticos.

Chayanne regresa a Costa Rica con su 'Bailemos Otra Vez Tour' este 22 de mayo en el Estadio Nacional, con un espectáculo que repasará sus grandes éxitos. (Archivo)

Junior H hará vibrar Pedregal

El cantante mexicano Junior H llegará a Costa Rica como parte de su gira Latinoamérica en Lágrimas $ad Boyz Tour, con la que ha consolidado su nombre como uno de los referentes del regional mexicano y los corridos tumbados a nivel internacional.

La cita será este sábado 23 de mayo en el Centro de Eventos Pedregal, en Belén, a partir de las 7:30 p. m. Allí, sus seguidores podrán disfrutar de un espectáculo que reúne sus temas más representativos.

Junior H se presentará este 23 de mayo en el Centro de Eventos Pedregal como parte de su gira 'Latinoamérica en Lágrimas $ad Boyz Tour'. (Cortesía)

Concierto gratuito celebrará el saxofón y la música académica

Los fanáticos del saxofón y la música académica podrán disfrutar del concierto Mister Sax, un espectáculo dedicado a la difusión de la música académica y popular.

La Banda Nacional de San José ofrecerá esta presentación el viernes 22 de mayo, a las 10 a. m., en la Biblioteca Nacional. La actividad es gratuita y abierta a todo público.

Para esta ocasión, la Banda Nacional de San José contará con la participación especial del maestro Juan Carlos Meza como director invitado, así como del Dr. Geoffrey Landman, saxofonista y profesor de la Universidad de Kansas, Estados Unidos.

El concierto será transmitido a través del Facebook de la Biblioteca Nacional, lo que permitirá que las personas que no puedan asistir presencialmente disfruten de la presentación en línea.

La Banda Nacional de San José ofrecerá el concierto gratuito 'Mister Sax' este 22 de mayo en la Biblioteca Nacional, con transmisión en línea. (Suministrada. )

Otras actividades

— Show de comedia Crisis: Viernes 22 de mayo, a las 8 p. m., en Zona Safari Plaza de Comidas, Palmares. Víctor Solís presenta un espectáculo sobre ansiedad, pareja y paternidad. Evento para mayores de 18 años. Entradas: ¢6.000, disponibles en tiquetebox.app.

— Concierto ValleNuestro (tributo a Diomedes Díaz, Binomio de Oro y Silvestre Dangond): Viernes 22 de mayo, a las 8 p. m., en Jazz Café. Entradas: ¢12.000 general y ¢10.000 preventa, disponibles en boletería de Jazz Café.

— Espectáculo de tango Broadway Forever Tango: Sábado 23 de mayo, a las 7 p. m.; y domingo 24 de mayo, a las 5 p. m., en el Teatro Popular Melico Salazar, San José. Entradas: entre ¢32.000 y ¢76.000, disponibles en eticket.cr.

— Concierto Tobogán Andaluz: Sábado 23 de mayo, a las 7 p. m., en Amón Solar, San José. Evento para mayores de edad. Entradas: $16, disponibles en starticket.cr.

— Recital de poesía y cuento: Sábado 23 de mayo, a las 8 p. m., en el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. Actividad gratuita con literatura costarricense y música en vivo.

— Show de comedia Bendita Familia: Sábado 23 de mayo, en Bocana, Barrio Escalante. Stand up sobre la vida familiar y sus personajes cotidianos. Entradas: entre ¢4.500 y ¢6.000, disponibles en tiquetebox.app.

— Obra de teatro Sibelius: Sábado 23 de mayo, a las 8 p. m., en el Teatro Vargas Calvo. Evento para mayores de 15 años. Entradas: ¢8.000 general y ¢5.500 estudiantes y adultos mayores, disponibles en teatronacional.go.cr.

— Concierto Plancha Live: Sábado 23 de mayo, a las 8 p. m., en Jazz Café Escazú. Entradas: ¢11.500, disponibles en boletería de Jazz Café.

— Obra de teatro Frappé, una historia de perros: Domingo 24 de mayo, a las 2 p. m., en Teatro Espressivo, Momentum Pinares. Entradas: ¢7.000 (más IVA), disponibles en boletería.

— Taller Arteterapia — Yayoi Kusama: Domingo 24 de mayo, de 2 p. m. a 4 p. m., en Arteterapia Costa Rica Mosaik. Taller creativo inspirado en la artista japonesa. Cupo limitado. Inscripciones al 8970-9654 y más información en arteterapiacostarica.com.

— Concurso World Cosplay Summit Costa Rica: Domingo 24 de mayo, a las 2 p. m., en el Teatro Eugene O’Neill, CCCN, Los Yoses. Entradas: entre ¢6.000 y ¢7.000, disponibles en wcscostarica.com.

— Proyección del documental Leonardo Da Vinci y su trabajo en el cine: Domingo 24 de mayo, a las 3 p. m., en Sala Garbo. Entradas: ¢5.500, disponibles en boletería.

— Obra de teatro Cinco en busca de Reality Show: Hasta el 31 de mayo, jueves, viernes y sábados a las 7 p. m., y domingos a las 6 p. m., en el Teatro Universitario. Entradas: entre ¢4.000 y ¢7.000, disponibles en tienda.fundacionucr.com.

— Concierto Lo mejor de Coldplay: Ghost Stories + éxitos: Domingo 24 de mayo, a las 7 p. m., en Jazz Café Escazú. Entradas: ¢10.000, disponibles en tiquetebox.app.