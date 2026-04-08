Sucesos

Directora de la Biblioteca Nacional da posible hipótesis sobre disparos en la fachada

El reporte ingresó a Fuerza Pública alrededor de las 4 a. m. y produjo destrucción de varios ventanales. La directora presentó una denuncia ante el OIJ

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Por Sebastián Sánchez
Biblioteca Miguel Obregón fue baleada
Biblioteca Miguel Obregón fue baleada (Ministerio Cultura y Juventud/Cortesía{)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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