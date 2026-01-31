Chayanne en Costa Rica: ¿Cuándo salen a la venta las entradas para el concierto y cuánto costarán?

Chayanne regresa en concierto a Costa Rica en mayo de este 2026. Su último espectáculo fue en abril del año pasado en el Estadio Nacional.

La buena noticia ya se dio: Chayanne regresa en concierto a Costa Rica. Desde que el propio puertorriqueño informó de que volverá a cantarles a sus seguidores costarricenses con el show Bailemos otra vez, la espera por saber los precios y la fecha de la venta de las entradas ha tenido en vilo a sus fanáticos.

Sin embargo, esta información la disipó este viernes 30 de enero la productora BLieve, encargada del montaje del recital del boricua que será el 22 de mayo en el Estadio Nacional (ahora INS Estadio).

La productora informó de que los boletos para el concierto de Chayanne en Costa Rica estarán a la venta a partir del martes 3 de febrero en la plataforma eticket.cr. Los tiquetes se podrán comprar a partir de las 12 m.

Las entradas se venderán en tres etapas:

Martes 3 de febrero: se habilitará la compra para clientes de American Express del BAC.

Viernes 6 de febrero: iniciará la venta para tarjetahabientes de BAC.

A partir del lunes 9 de febrero: será la venta general para todo tipo de tarjetas de crédito y débito.

Los precios y localidades son:

Experiencia: ¢174.000.

Silla oro: ¢144.000.

Silla plata: ¢108.500.

Silla bronce: ¢70.500.

Platea: ¢58.500.

Balcón: ¢51.500.

Sombra: ¢44.000.

Gradería general: ¢34.500.