El emotivo mensaje de Chayanne tras la muerte de su excompañero de Los Chicos: ‘Tu recuerdo se queda para siempre’

Chayanne recordó su etapa en el grupo juvenil Los Chicos al despedir a uno de sus antiguos compañeros.

El cantante puertorriqueño Chayanne expresó su pesar por la muerte de Tony Ocasio, exintegrante del grupo Los Chicos, con un mensaje de despedida publicado en sus redes sociales, en el que recordó los años que compartieron en la agrupación juvenil.

“Cuántos ensayos, cuántas anécdotas. Cuando éramos niños y todo parecía un juego. Tu recuerdo se queda para siempre. Descansa en paz”, escribió el artista junto a dos fotografías de su etapa en el grupo.

Ocasio, cuyo nombre de pila era Héctor Antonio Ocasio Cedeño, falleció el martes 23 de diciembre a los 58 años, a causa de un infarto, según informaron medios internacionales. El músico residía en Orlando, Florida, y nació en Puerto Rico.

Los Chicos fue una de las agrupaciones juveniles más populares de la década de 1980 y se convirtió en un semillero de talentos en la música latina.

Además de Ocasio y Chayanne, por el grupo pasaron Rey Díaz y José Miguel “Migue” Santa, quien falleció en 2019.

Durante su paso por la banda, Tony Ocasio se destacó por su carisma y presencia escénica, consolidándose como una de las figuras más recordadas por los seguidores del grupo, que alcanzó gran éxito en Puerto Rico, Centroamérica y Sudamérica con temas como Ave María, Será porque te amo y Mamma mía.