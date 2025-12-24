El Mundo

Muere otro exintegrante de Los Chicos, grupo que impulsó al estrellato mundial a Chayanne

Chayanne expresó su pesar en redes sociales tras conocerse la noticia

EscucharEscuchar
Por El Nuevo Día / Puerto Rico / GDA y Cristian Mora
Muere uno de los integrantes de Los Chicos, el grupo con el que se dio a conocer Chayanne. Foto tomada de Facebook.
Tony Ocasio formó parte del grupo juvenil Los Chicos, una de las agrupaciones más populares de la música latina en la década de 1980. Foto tomada de Facebook. (Foto tomada de Facebook. /Foto tomada de Facebook.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tony OcasioChayanneLos Chicos
El Nuevo Día / Puerto Rico / GDA

El Nuevo Día / Puerto Rico / GDA

El Nuevo Día es el periódico de mayor circulación en Puerto Rico.​ Fue fundado en 1909 en Ponce, Puerto Rico, y hoy es un subsidiario de GFR Media. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.