Muere otro exintegrante de Los Chicos, grupo que impulsó al estrellato mundial a Chayanne

Tony Ocasio formó parte del grupo juvenil Los Chicos, una de las agrupaciones más populares de la música latina en la década de 1980. Foto tomada de Facebook.

Tony Ocasio, uno de los integrantes del grupo Los Chicos, en el que se dio a conocer el cantante puertorriqueño Chayanne, falleció el martes 23 de diciembre, según informaron diversos medios internacionales.

De acuerdo con la información difundida, Ocasio residía en Orlando, Florida, y murió a causa de un infarto, a los 58 años. Héctor Antonio Ocasio Cedeño era su nombre de pila y nació en Puerto Rico.

Ocasio fue uno de los integrantes originales de Los Chicos, una agrupación puertorriqueña que se destacó en la música juvenil durante la década de 1980 y marcó a toda una generación en Latinoamérica.

El grupo se convirtió en un semillero de talentos, del que también formaron parte Rey Díaz, José Miguel “Migue” Santa y Chayanne.

Tras conocerse la noticia, Chayanne, oriundo de San Lorenzo, expresó su pesar en redes sociales, donde compartió dos fotografías de su etapa en la agrupación.

“Cuántos ensayos, cuántas anécdotas. Cuando éramos niños y todo parecía un juego. Tu recuerdo se queda para siempre. Descansa en paz”, expresó el intérprete de Dejaría todo.

En marzo de 2019, Santa otro de los integrantes también falleció a los 51 años a causa de un infarto masivo en su vivienda, según reveló en ese momento el exmánager del grupo juvenil, Carlos Alfonso Ramírez.

“El eterno Migue se encontraba preparando el desayuno cuando sufrió el percance de salud. Su esposa se encontraba en la residencia”, relató Ramírez a El Nuevo Día.

Durante su etapa en la banda, Ocasio se destacó por su carisma, presencia escénica y potente interpretación, lo que lo convirtió en uno de los favoritos del público.

Canciones como Ave María, Será porque te amo y Mamma mía, entre otros éxitos, consolidaron a Los Chicos como uno de los grupos juveniles más populares de su época, con presentaciones en Puerto Rico, Centroamérica y Sudamérica.