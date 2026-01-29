¡Vuelve Chayanne a Costa Rica! El boricua regresará en concierto con su show ‘Bailemos otra vez’

La última vez que Chayanne cantó en concierto en Costa Rica fue en abril del 2025.

El puertorriqueño Chayanne sorprendió en sus redes sociales al anunciar que regresa en concierto a Costa Rica.

El artista publicó en su perfil de Instagram que la cita está pactada para el 22 de mayo, en el Estadio Nacional (ahora INS Estadio). Las entradas estarán pronto a la venta en el sitio eticket.cr.

El último espectáculo que ofreció el intérprete de Torero en suelo tico fue en abril del 2025, también en el Estadio Nacional. En esa ocasión, y como es costumbre en el artista, sobre el escenario hubo sensualidad, baile, entrega, alegría y mucho romanticismo; abajo, en la audiencia, fans enamorados y enamoradas del ícono del pop latino.

Hasta el momento no hay información sobre los precios de los boletos y cuándo estarán a la venta.

Chayanne y Costa Rica, un amor de más de cuatro décadas

La relación de Chayanne con Costa Rica es de larga data, y eso se ha reflejado en el cariño que sienten los fans ticos por la estrella de la música latina.

Así se despidió Chayanne de Costa Rica

Ese amor, a lo largo de más de 40 años, ha sido recíproco, porque Chayanne también siente un aprecio especial por los costarricenses, y eso lo ha demostrado durante toda su carrera, incluso desde que comenzó a visitar nuestro país cuando era parte del grupo Los Chicos.

Desde entonces, nuestro país ha sido testigo del avance continuo en los escenarios, en la que pasó de ser un joven inquieto y con muchas ilusiones a consolidarse como una de las voces más importantes de la música latinoamericana.

Sobre esa relación, en una entrevista con La Nación de 2018, el cantante había dicho que por “ese amor expresado”, siempre se esfuerza al máximo en sus shows en suelo tico. “Es verdad, desde que era un niño ha pasado la vida y nos seguimos queriendo. Siempre es un gusto regresar y sentirme tan feliz como la primera vez. No les puedo fallar”, comentó.

En los últimos 20 años, hay registro del paso de Chayanne por Costa Rica en conciertos en 2004, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2018 y 2019, 2025 y este 2026 se dará un nuevo encuentro.