¡Vuelve Chayanne a Costa Rica! El boricua regresará en concierto con su show ‘Bailemos otra vez’

De manera sorpresiva, el puertorriqueño anunció su retorno al país este 2026

Por Jessica Rojas Ch.
CHAYANNE
La última vez que Chayanne cantó en concierto en Costa Rica fue en abril del 2025. (Archivo/Marvin Caravaca)







Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

