Viva

Chayanne y la producción de su concierto en Costa Rica tomaron esta importante decisión sobre el show

El boricua regresará a nuestro país como parte de su gira internacional ‘Bailemos otra vez’

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Chayanne se presentará el próximo sábado 5 de abril.
Chayanne se presentará en concierto en Costa Rica el 22 de mayo, en un show que se efectuará en el Estadio Nacional. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ChayanneConcierto internacionalConciertos 2026
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.