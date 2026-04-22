Chayanne y la producción de su concierto en Costa Rica tomaron esta importante decisión sobre el show

Chayanne se presentará en concierto en Costa Rica el 22 de mayo, en un show que se efectuará en el Estadio Nacional.

El concierto de Chayanne en Costa Rica ha generado todo tipo de emociones entre sus fans ticos. El boricua es uno de los artistas más queridos en nuestro país, por lo que cualquier información en torno a su espectáculo provoca entusiasmo.

Chayanne se presentará en suelo tico el 22 de mayo, en el Estadio Nacional (ahora INS Estadio), como parte de su gira internacional Bailemos otra vez. Apenas se anunció su regreso, las entradas para el show comenzaron a venderse rápidamente; es por eso que el artista y la productora tomaron una decisión muy importante, la cual es una buena noticia para quienes no habían conseguido su tiquete.

De acuerdo con un comunicado de la productora BLieve, el recital de Chayanne en La Sabana tendrá nuevas localidades a la venta para el público.

“Ante la alta demanda, anunciamos la habilitación de nuevas zonas para que más fans puedan vivir esta experiencia única”, explicó la organización en la información de prensa.

Apenas en abril del 2025 Chayanne le cantaba a Costa Rica en concierto; ahora volverá a mover las emociones de sus fans ticos. (Marvin Caravaca)

Los nuevos espacios y precios son los siguientes:

Palcos: ¢150.500.

Platea preferencial: ¢64.500.

Sombra preferencial: ¢51.500.

Gradería general: ¢34.500.

Zona Bachata: ¢30.000.

Los boletos están a la venta en el sitio eticket.cr. Según BLieve, hay facilidades de pago con el servicio tasa básica pasiva (Tasa Cero) en todos los sectores.

Aún quedan algunas entradas de los otros sectores disponibles en el sitio: