Charlie Sheen habla por primera vez sobre sus relaciones sexuales con otros hombres: ‘Algunas cosas fueron raras, muchas divertidas’

Charlie Sheen se sinceró sobre su vínculo sexual y afectivo con otros hombres.

Pasar de la pantalla chica a la escritura es una ruta que varias celebridades de Hollywood han cruzado en los últimos años. Entre las más recientes figura Charlie Sheen, actor recordado por su paso en Two and a Half Men, quien en su nuevo libro The Book of Sheen expone detalles de su vida, incluidas las relaciones sexuales que sostuvo con otros hombres.

“Cambié el menú”, confesó el intérprete tanto en su libro de memorias, que saldrá a la venta el 9 de setiembre, como en la serie documental de Netflix Nombre artístico: Charlie Sheen (aka Charlie Sheen), disponible en la plataforma de streaming a partir del 10 de setiembre.

Según contó el estadounidense en una entrevista con el programa televisivo Good Morning America, estos encuentros sexuales comenzaron en la época en que consumía crack, en los años 90.

“Ahí nació, o se desató. Y en los momentos en que no consumía crack, intentaba lidiar con eso, asimilarlo: ‘¿De dónde salió?… ¿Por qué pasó?’ Y finalmente me decía: ‘¿Y qué?’. ¿Y qué? Algunas cosas fueron extrañas. Muchas resultaron muy divertidas. Y la vida continúa”, expresó.

Para el actor, compartir estas vivencias por primera vez en su carrera resultó “liberador”. “Es como si no hubiera atravesado un tren la pared de un restaurante, ni hubiera caído un piano del cielo. Nadie irrumpió en la habitación para dispararme”, afirmó en los adelantos de su documental.

En el audiovisual, Sheen también ahondará sobre su estrellato, las drogas y su diagnóstico de VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), que recibió en 2015. “Es un milagro, estoy vivo (...). No voy a huir de mi pasado ni a dejar que me domine”, dijo en una amplia entrevista que le concedió a la revista People.

