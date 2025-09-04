La razón por la que Charlie Sheen ya no se habla con su excompañero de ‘Dos hombres y medio’

Charlie Sheen dio detalles sobre la ruptura de su relación con Jon Cryer y comentó por qué no se comunicaron tras su salida del programa.

Charlie Sheen reveló por qué ya no mantiene contacto con Jon Cryer, su excompañero en la serie Dos hombres y medio. Ambos compartieron pantalla durante las primeras ocho temporadas, entre 2003 y 2010, cuando Cryer interpretó a Alan Harper y Sheen a su hermano Charlie.

Durante una entrevista con la revista People, Sheen explicó que no volvió a hablar con Cryer luego de salir de la producción. El actor fue despedido por problemas personales relacionados con consumo de drogas y alcohol. Desde entonces, Ashton Kutcher tomó su lugar en la novena temporada, y la serie concluyó en 2014.

El testimonio surgió como parte de la promoción de su libro de memorias, The Book of Sheen, y el documental aka Charlie Sheen. Aunque Cryer participó en esta producción audiovisual, ambos no coincidieron durante la grabación.

Sheen afirmó que Cryer fue la única persona del documental a quien no invitó personalmente. Según dijo, no tenía el número correcto, por lo que el director se encargó de hacer el contacto.

Más adelante, Sheen vio las declaraciones de Cryer en el documental y las calificó como honestas y compasivas. Por eso, le escribió un mensaje en el que agradeció su participación y se disculpó por no haberlo contactado directamente. Aseguró que nunca recibió respuesta y supone que aún conserva un número equivocado.

Sheen comentó que Cryer es una persona que siempre responde a sus mensajes, por lo que dejó un pedido público: si él leía la entrevista, deseaba que le enviara su número actualizado.

El actor, quien suma ocho años de sobriedad, reconoció el impacto que su polémica salida provocó en Cryer. Indicó que su excompañero estuvo en medio del conflicto, y que eso afectó tanto su carrera como a su familia.

Cryer, en su participación dentro del documental, mencionó que no tiene contacto con Sheen desde hace años, y vinculó la caída de la serie con los problemas de adicción que atravesó su colega.

Entre los trabajos más recientes de Jon Cryer se encuentra su papel como Lex Luthor en la serie Supergirl.

